Есть высокая вероятность, что в финальном матче на чемпионате мира по футболу-2026 встретятся сборные Аргентины и Франции, как и в 2022-м году, заявил НСН экс-футболист сборной России по футболу Александр Мостовой.

9 июля стартуют четвертьфиналы чемпионата мира по футболу-2026. Аргентина сыграет с Швейцарией, Англия с Норвегией, Франция с Марокко, а Испания с Бельгией. Мостовой назвал главных своих фаворитов.