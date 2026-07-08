«Царский» прогноз: Мостовой предсказал финал чемпионата мира по футболу

Зрителей ждет повторение решающего матча прошлых лет, заявил НСН Александр Мостовой.

Есть высокая вероятность, что в финальном матче на чемпионате мира по футболу-2026 встретятся сборные Аргентины и Франции, как и в 2022-м году, заявил НСН экс-футболист сборной России по футболу Александр Мостовой.

9 июля стартуют четвертьфиналы чемпионата мира по футболу-2026. Аргентина сыграет с Швейцарией, Англия с Норвегией, Франция с Марокко, а Испания с Бельгией. Мостовой назвал главных своих фаворитов.

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«Меня удивил вылет Бразилии. Это подтверждает то, о чем я всегда говорю: футбол — это не наука. Можно играть хорошо, сто раз бить, а можешь не забить пенальти и вылетишь. Соперник два раза перейдет центр поля и забьет два гола. Норвежцы меня удивили, но у них есть величайший нападающий Эрлинг Холланд. У англичан — Харри Кейн, который может отличиться в любой момент, поэтому тут сложно предсказать. В другой паре я верю во Францию, они должны проходить Марокко. Своих фаворитов — Францию, Испанию и Аргентину, я не меняю, но, к сожалению, многие будут пересекаться. Почему бы не повториться финалу прошлого чемпионата мира Франция-Аргентина? Гений Лионеля Месси мы прекрасно видели в игре с Египтом. Он должен получить награду за все его старания и за все, что сделал для мирового футбола», — подчеркнул он.

Мостовой также объяснил, почему сборная Египта упустила преимущество в два мяча над Аргентиной в матче 1/8 финала чемпионата мира, а почти все африканские команды не смогли далеко продвинуться по турнирной сетке

«У африканских команд есть вечная проблема, которая была еще в наше время: они на последних минутах теряют концентрацию, начинают чудить и играть недисциплинированно. Этот чемпионат мира тому подтверждение. На групповом этапе тоже было несколько игр, когда они выигрывают, а потом пропускают. Им нужно избавляться от этого опасного недуга», — объяснил он.

Ранее известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий назвал НСН главного фаворита на чемпионате мира по футболу.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Бобылев
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