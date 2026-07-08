Трамп: США не ставят крайних сроков по украинскому урегулированию
8 июля 202617:44
Алексей Филимонов
США не ставят никаких крайних сроков по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
Как пишет ТАСС, на полях саммита НАТО в Анкаре глава Белого дома указал, что в данном вопросе «нельзя установить крайний срок».
«Слишком много всего происходит. Но я думаю, что сделка будет», - добавил Трамп.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на успех усилий США по урегулированию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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