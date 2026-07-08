Трамп: США не ставят крайних сроков по украинскому урегулированию

США не ставят никаких крайних сроков по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

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Как пишет ТАСС, на полях саммита НАТО в Анкаре глава Белого дома указал, что в данном вопросе «нельзя установить крайний срок».

«Слишком много всего происходит. Но я думаю, что сделка будет», - добавил Трамп.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на успех усилий США по урегулированию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:УкраинаРоссияСШАДональд Трамп

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