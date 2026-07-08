Трамп: США не ставят крайних сроков по украинскому урегулированию

Первая в РФ роботизированная линия по выпуску ЖК-дисплеев запущена в Москве Собянин сообщил об уничтожении 14 БПЛА на подлете к Москве Более 630 пар отметили за год в центрах московского долголетия юбилеи супружеской жизни День семьи, любви и верности отметят 11 июля на Останкинской башне Сильные ливни могут обрушиться на столицу в ближайшие выходные