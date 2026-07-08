Минпромторг расширит список автомобилей для работы в такси
Минпромторг намерен расширить перечень автомобилей, подпадающих под критерии закона о локализации такси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в данный список могут быть включены автомобили, если у производителя имеется Специальный инвестиционный контракт (СПИК) заключённый после 1 марта 2025 года, и при наличии отдельного решения о допуске модели к таким закупкам со стороны кабмина.
Также машина должна набрать не менее полутора тысяч баллов локализации без учета НИОКР, а инвестиции автопроизводителя в развитие производства за последние два года должны первышать 10 млрд рублей.
«Под такие требования подходят уже включенные в перечень модели брендов Haval, Tenet, Omoda, Jetour. В ближайшее время список будет расширен за счет новых моделей Jetour, Tenet, Omoda и Jeland», - говорится в сообщении.
Ранее советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк заявил «Радиоточке НСН», что процесс обновления автомобилей в таксопарках практически прекратился из-за принятых полумер и дополнительной нагрузки на бизнес.
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