Истерики на пустом месте вполне могут быть признаком расстройства аутистического спектра (РАС) у ребенка. Об этом в пресс-центре НСН заявила психолог-дефектолог, тренер по работе с особенными детьми Екатерина Седых.

По ее словам, подобное поведение ребенка должно быть веским поводом для консультации с врачом.

«Если ребенок не может попросить “Чупа-Чупс” в магазине, если начинается истерика из-за того, что он не умеет просить, мы компенсируем эти дефициты, обучаем ребенка навыку просьбы, и истерики уходят, тогда это дефект воспитания. А если причины истерики нет, она от сенсорной перегрузки или из-за того, что ребенок устал, возможно, стоит это обсудить с врачом», — сказала Седых.