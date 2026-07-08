Врачи объяснили, как отличить аутизм у ребёнка от плохого воспитания
Истерика без причины вполне может быть признаком РАС, сказала в пресс-центре НСН Екатерина Седых.
Истерики на пустом месте вполне могут быть признаком расстройства аутистического спектра (РАС) у ребенка. Об этом в пресс-центре НСН заявила психолог-дефектолог, тренер по работе с особенными детьми Екатерина Седых.
По ее словам, подобное поведение ребенка должно быть веским поводом для консультации с врачом.
«Если ребенок не может попросить “Чупа-Чупс” в магазине, если начинается истерика из-за того, что он не умеет просить, мы компенсируем эти дефициты, обучаем ребенка навыку просьбы, и истерики уходят, тогда это дефект воспитания. А если причины истерики нет, она от сенсорной перегрузки или из-за того, что ребенок устал, возможно, стоит это обсудить с врачом», — сказала Седых.
В свою очередь врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус не согласился в пресс-центре НСН с мнением психолога, отметив, что способность ребенка выражать эмоции и добиваться своего теми или иными способами автоматически ставит под сомнение диагноз РАС.
«Если у ребенка истерика из-за того, что он не соблюдает режим, то здесь я бы не стал ставить диагноз РАС. Если это разовая история, он имеет полное право истерить. РАС характеризуется тем, что любое внедрение в картину мира ребенка — это нарушение сенсорных границ и возможностей. Для этих детей звуки слышатся по-другому, цветовые раздражители воспринимаются по-другому, изменения паттернов поведения тоже воспринимаются иначе. Поэтому у них есть стереотипические вещи. Когда у ребенка есть коммуникативность любого характера, я диагноз РАС ставлю под вопросом. Если у ребенка есть возможность выразить, что он чего-то хочет, и выбирает манеру поведения, чтобы это что-то получить, это способ коммуникации. У ребенка с РАС этого нет. Более того, я не хочу огрехи поведения или другие диагнозы маскировать понятием РАС. Если ребенок, получив “Чупа-Чупс”, радуется этому, это не ребенок с РАС, потому что у таких детей нет возможностей для эмоций», — подчеркнул ученый.
Ранее психолог, невролог Эрстея Дейс заявила, что ребенок с РАС может быть талантливым, просто этот талант нужно раскрыть. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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