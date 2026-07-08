«Не монстры!»: Россиян призвали не отказываться от детей с аутизмом
Сегодня каждый четвертый ребенок с РАС испытывает трудности с социализацией, сказал НСН Ян Власов.
Примерно треть детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) могут вести полноценную взрослую жизнь, надо только не отказываться от них и активно работать с ними. Об этом в пресс-центре НСН заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
Причем такая помощь должна начинаться с детсадовского возраста, а работать нужно не только с такими детьми, но и с их семьями, добавил он.
«Примерно четверть детей с РАС имеют огромные сложности с социализацией, а у остальных есть определенная градация, причем треть из них успешно оканчивают школу, социализируются, даже поступают в вузы, работают и так далее. Здесь самое важное — не делать из них монстров, не отказываться от них, с ними надо работать. Например, в Европе они сразу рассматриваются как социальная группа. Да, там есть инклюзивное образование, но оно заключается в том, что тьютор вместе с таким ребенком сидит в школе. Потом родители скидываются на создание некой закрытой зоны проживания с медицинским и социальным персоналом, и детей там содержат. Мы же готовы рассматривать этих детей как перспективных пациентов, и в двух третях случаев мы видим какой-то эффект. Детей обучают, начиная с детского сада, с ними постоянно находятся тьюторы, родители. Конечно, таких центров всегда не хватает, мы не знаем, когда их будет достаточно. При этом работать надо еще с семьями детей с РАС», — сказал Власов.
Ранее психолог-дефектолог, тренер по работе с особенными детьми Екатерина Седых заявила, что, выбирая школу для ребенка с РАС, важно думать о его безопасности и комфорте. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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