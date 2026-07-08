Примерно треть детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) могут вести полноценную взрослую жизнь, надо только не отказываться от них и активно работать с ними. Об этом в пресс-центре НСН заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Причем такая помощь должна начинаться с детсадовского возраста, а работать нужно не только с такими детьми, но и с их семьями, добавил он.