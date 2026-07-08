Пиво и вода, а также соевые продукты провоцируют выработку эстрогена у мужчин, что убивает репродуктивную и сексуальную системы, рассказала НСН врач-диетолог Марият Мухина.

Уровень тестостерона у мужчин снизился более чем вдвое за последние 50 лет. Согласно выводам британских исследователей, с 1972 по 2019 год уровень тестостерона у мужчин сократился на 54%. Среди возможных причин специалисты называют рост числа случаев ожирения, а также воздействие химических веществ, сообщает The Guardian. Мухина согласилась с учеными.