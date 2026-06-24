Решение Центробанка по ключевой ставке назвали причиной обвала рынка акций
Решение Центробанка РФ снизить ключевую ставку всего на 0,25% стало триггером для обвала рынка акций. Об этом «Ленте.ру» заявил руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК «Альфа Капитал» Александр Джиоев.
По его словам, большинство аналитиков закладывали снижение ключевой ставки на 0,5%, а некоторые предполагали, что её уменьшат на 1%. Фактическое же решение регулятора стало для рынка «холодным душем».
Эксперт указал, что снижение на 0,25% при двузначной ключевой ставке является «сигналом предельной осторожности» Центробанка, который «сконцентрировался на бюджетных рисках».
«Вкупе с ускорившимся в последние месяцы корпоративным кредитованием и всё ещё жёстким рынком труда это заставит ЦБ держать ключевую ставку на более высоком уровне более длительное время», - отметил Джиоев.
Он добавил, что в результате путь к ключевой ставке ниже 10% «становится дольше, чем того ожидал рынок».
Ранее Центробанк РФ на заседании 19 июня принял решение снизить ключевую ставку на четверть процента - с 14,5% до 14,25%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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