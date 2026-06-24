Решение Центробанка по ключевой ставке назвали причиной обвала рынка акций

По его словам, большинство аналитиков закладывали снижение ключевой ставки на 0,5%, а некоторые предполагали, что её уменьшат на 1%. Фактическое же решение регулятора стало для рынка «холодным душем».

Эксперт указал, что снижение на 0,25% при двузначной ключевой ставке является «сигналом предельной осторожности» Центробанка, который «сконцентрировался на бюджетных рисках».

«Вкупе с ускорившимся в последние месяцы корпоративным кредитованием и всё ещё жёстким рынком труда это заставит ЦБ держать ключевую ставку на более высоком уровне более длительное время», - отметил Джиоев.

Он добавил, что в результате путь к ключевой ставке ниже 10% «становится дольше, чем того ожидал рынок».

Ранее Центробанк РФ на заседании 19 июня принял решение снизить ключевую ставку на четверть процента - с 14,5% до 14,25%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

