СМИ: в Италии оценили траты на содержание замороженного имущества россиян

Содержание замороженного в Италии имущества россиян в 2022 году обойдётся итальянским властям почти в 14 млн евро. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.

Итальянские власти арестовали недвижимость российского бизнесмена Петра Авена

Газета отмечает, что речь идёт о недвижимости и яхтах почти на два млрд евр, которые были арестованы после введения антироссийских санкций из-за спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине.

Журналисты отмечают, что все затраты на содержание владельцы этого имущества должны будут полностью возместить, а право продать невыкупленные активы итальянские власти получат через 180 дней.

Ранее в США был принят закон, который позволяет направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:Санкции Против РоссииИмуществоАрестНедвижимостьИталия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры