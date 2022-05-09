СМИ: в Италии оценили траты на содержание замороженного имущества россиян
Содержание замороженного в Италии имущества россиян в 2022 году обойдётся итальянским властям почти в 14 млн евро. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.
Газета отмечает, что речь идёт о недвижимости и яхтах почти на два млрд евр, которые были арестованы после введения антироссийских санкций из-за спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине.
Журналисты отмечают, что все затраты на содержание владельцы этого имущества должны будут полностью возместить, а право продать невыкупленные активы итальянские власти получат через 180 дней.
Ранее в США был принят закон, который позволяет направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины, сообщает RT.
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