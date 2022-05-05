Япония объявила о дополнительных санкциях против России
5 мая 202217:06
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о вводе дополнительных санкций против России, предусматривающих заморозку активов 140 российских физлиц, сообщает ТАСС.
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5 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru