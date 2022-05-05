Япония объявила о дополнительных санкциях против России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о вводе дополнительных санкций против России, предусматривающих заморозку активов 140 российских физлиц, сообщает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости
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