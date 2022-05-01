Спикер Госдумы предложил конфискацию активов бизнеса недружественных стран

Это решение может быть зеркальным ответом на принятый Палатой представителей США закон, разрешающий передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан.

«Сегодня российские предприниматели покупают зарубежные компании, работающие в России, выкупают доли партнеров, которые хотят уйти с нашего рынка. Действуют цивилизованно. В соответствии с нормами международного права», — подчеркнул Вячеслав Володин.

При этом он отметил, что ряд недружественных стран, таких как Литва, Латвия, Польша и США «просто занимаются воровством».

«В этой связи правильно в отношении находящегося на территории Российской Федерации бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы», — написал спикер Госдумы.

Он также предложил полученные от продажи средства направить на развитие РФ и выразил уверенность в том, что золотовалютные резервы страны будут возвращены.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции, которые Запад вводит в отношении российских бизнесменов, демонстрируют опасность ведения бизнеса за рубежом, сообщает РИА Новости.

