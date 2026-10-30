В Башкирии осудили оператора аттракциона за травмы подростка
Стерлитамакский городской суд вынес приговор по делу о тяжелых травмах 12-летнего школьника на аттракционе. Оператора лишили свободы условно. Об этом пишет РЕН ТВ.
По версии следствия, ответственный за «Вальс-ракушку» в парке имени Гагарина Карина Хасанова включила механизм, но не убедилась в безопасности для всех посетителей. В итоге подросток сломал позвоночник, получил открытый перелом голеностопа и лишился двух пальцев на ноге.
Сейчас он передвигается с помощью аппарата Илизарова и большую часть своего времени проводит в постели. По словам матери, в таком режиме семье предстоит жить еще минимум полгода, в том числе длительная реабилитация.
Сотрудники парка не считают коллегу виноватой. Они уточнили, что попросили пострадавшего пересесть, но тот встал, когда аттракцион уже включился. Однако прокуратура после проверок выяснила, что оператор не проконтролировала использование элементов безопасности.
Суд признал Хасанову виновной и назначил 1,5 года лишения свободы условно. На два года ей запретили заниматься деятельностью, связанной с эксплуатацией аттракционов.
Ранее в Белгородской области ребенок погиб из-за детонации взрывоопасного предмета.
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