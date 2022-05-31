Эксперт назвал выгоду скупки долларов

Он указал на сохраняющуюся разницу между покупкой и продажей валюты в банках. Финансист отмечает, что валютообменные операции выгодно совершать через брокерский счёт по биржевому курсу, что позволяет заработать как на разнице курсов, так и путем инвестирования в доступные продукты, с доходностью 5-6% годовых в долларах.

Миронюк считает, что к концу текущего года курс может оказаться выше 76 рублей за доллар.

Как заявил ведущий аналитик Олег Сыроваткин, наблюдаемое в последнее время укрепление рубля может закончиться уже во втором полугодии текущего года.

