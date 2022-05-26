Курс доллара подскочил выше 65 рублей, евро дороже 69 рублей
Рубль ослаб по отношению к доллару и евро, об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Московской бирже.
Относительно предыдущих торгов курс евро вырос более чем на 12,5%, курс доллара - почти на 9%.
По данным на 17:11 мск американская валюта подорожала до 65,13 рубля, европейская - до 69,33 рубля.
Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что представление о реальном курсе валют можно получить, прибавив к фактическому 5-7 процентов.
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