Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

Первый вице-премьер Денис Мантуров будет координировать нацпроекты «Средства производства и автоматизации», «Новые материалы и химия», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Развитие космической деятельности» и «Технологическое обеспечение биоэкономики». Ему передали Росаккредитацию, а также вопросы маркировки товаров и обеспечения деятельности органов юстиции.



Татьяна Голикова будет отвечать за нацпроекты «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Кадры» и «Новые технологии сбережения здоровья». Олег Кожемяко в новой должности займется Дальним Востоком и Арктикой, включая Минвостокразвития и финансовую помощь регионам. Андрей Никитин возьмет на себя транспорт и инфраструктуру, нацпроекты «Беспилотные авиационные системы» и «Эффективная транспортная система», пункты пропуска и кураторство Минтранса, Росавиации, Ространснадзора, Росморречфлота и «РЖД».



Александр Новак, помимо прежних направлений, будет отвечать за платформенное развитие экономики, производительность труда, кредитную и денежную политику, а также нацпроекты «Эффективная и конкурентная экономика» и «Новые атомные и энергетические технологии». Дмитрий Патрушев получит руководство нацпроектами «Экологическое благополучие» и «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Полномочия Алексея Оверчука не изменились.



Ирина Окладникова будет курировать методологию наццелей, контролировать нацпроекты и исполнение поручений президента, законопроектную деятельность, взаимодействие с парламентом и Счетной палатой, эффективность бюджетных расходов, госуслуги и МФЦ, контрольно-надзорную деятельность, антимонопольное регулирование, цифровизацию и управление госсобственностью.



Антон Силуанов продолжит отвечать за финансовый блок: бюджет, налоговую политику, госдолг, финансовые рынки, контрактную систему, алкогольный и табачный рынок. Марат Хуснуллин получит нацпроект «Инфраструктура для жизни» и вопросы управления госсобственностью на новых территориях. Дмитрий Чернышенко будет курировать нацпроекты «Молодежь и дети», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства», цифровое развитие и ИИ, а также науку и спорт.

