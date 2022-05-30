Доллар и евро дешевеют на Мосбирже

Американская и европейская валюты опустились в ходе торгов на Мосбирже на 5-7 рублей. На минимуме доллар США дешевел до 61 рубля, 3 копеек. На момент написания заметки он торгуется в районе 61,87 рубля.

Курс евро минимально опускался в понедельник до 62 рублей, 55 копеек. Сейчас евровалюта торгуется по 63 рубля, 29 копеек.

По оценке экспертов, укрепление российской валюты вызвано тем, что приток долларов и евро в РФ значительно превышает спрос на них, при этом бюджетное правило для купирования излишка валюты сейчас не применяется. Еще одним фактором укрепления рубля сегодня стали продажи валютной выручки экспортерами для уплаты налогов.

