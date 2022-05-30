Доллар и евро дешевеют на Мосбирже
Американская и европейская валюты опустились в ходе торгов на Мосбирже на 5-7 рублей. На минимуме доллар США дешевел до 61 рубля, 3 копеек. На момент написания заметки он торгуется в районе 61,87 рубля.
Курс евро минимально опускался в понедельник до 62 рублей, 55 копеек. Сейчас евровалюта торгуется по 63 рубля, 29 копеек.
По оценке экспертов, укрепление российской валюты вызвано тем, что приток долларов и евро в РФ значительно превышает спрос на них, при этом бюджетное правило для купирования излишка валюты сейчас не применяется. Еще одним фактором укрепления рубля сегодня стали продажи валютной выручки экспортерами для уплаты налогов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 801 / сут.
Умерли
379 тыс.+74 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+4 019 / сут.
- Доллар и евро дешевеют на Мосбирже
- Сумку с телом ребенка нашли на дне реки в Ростове
- Белоусов обсудил с генсеком конференции ООН по торговле экспорт продовольствия РФ
- Посольство Дании в России приостановило прием заявлений на визы
- Дело Шевчука о дискредитации ВС РФ вернули составителям в Уфу
- Израиль отказался обслуживать самолёты авиакомпании «Белавиа»
- Перебор: Число городов-миллионников сочли избыточным для России
- Минобороны РФ показало видео уничтожения итальянских гаубиц ВСУ
- Мишустин подписал постановление об индексации пенсий и МРОТ
- Песков прокомментировал обстрелы гражданских объектов в Донбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru