«Москву не разгрузишь!»: Названы плюсы и минусы перевода госкомпаний в регионы

Госкомпании из Москвы в регионы можно переводить теоретически для того, чтобы они платили налоги в тех городах, где они будут находиться, заявил экономист Денис Ракша в разговоре с НСН. При этом, указал он, если у компании пропадет прибыль, как у «Газпрома» в этом году, то регион, в котором она находится, не получит средств.

Ранее президент РФ Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что перевод государственных компаний и органов дает толчок к развитию регионов России, но это сложный процесс. Он отметил, что можно переводить в различные центры страны даже некоторые федеральные органы. Ракша отметил, что процесс действительно сложный, а также назвал его плюсы и минусы.