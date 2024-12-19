«Москву не разгрузишь!»: Названы плюсы и минусы перевода госкомпаний в регионы
У компаний возникнет дополнительная статья расходов на то, чтобы половина офиса летала в Москву для решения вопросов или подписания определенных документов, отметил в эфире НСН Денис Ракша.
Госкомпании из Москвы в регионы можно переводить теоретически для того, чтобы они платили налоги в тех городах, где они будут находиться, заявил экономист Денис Ракша в разговоре с НСН. При этом, указал он, если у компании пропадет прибыль, как у «Газпрома» в этом году, то регион, в котором она находится, не получит средств.
Ранее президент РФ Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что перевод государственных компаний и органов дает толчок к развитию регионов России, но это сложный процесс. Он отметил, что можно переводить в различные центры страны даже некоторые федеральные органы. Ракша отметил, что процесс действительно сложный, а также назвал его плюсы и минусы.
«Госкомпании из Москвы можно переводить теоретически для того, чтобы они платили налоги в тех регионах, куда их переводят. Прецеденты есть, их не очень много: «Газпром» в Питер уехал, была большая релокация как раз в этом году. Москву этим особо не разгрузишь, потому что, например, уехала тысяча человек из Москвы, разве это разгрузка? А налоги в тех регионах платятся, если центральный офис переезжает туда, и если это консолидированная группа налогоплательщиков. В региональный бюджет платится налог на прибыль, основная его часть и НДФЛ. То есть, если в компании работает очень много народу, то НДФЛ в региональный бюджет поступает большой. Если компания за них платит НДФЛ в этом регионе, если они не разбросаны по 20 другим регионам. А налог на прибыль в региональный бюджет попадает в том случае, если прибыль есть. Если у компании пропадает прибыль, как это случилось с «Газпромом» в этом году, то регионам ни холодно, ни жарко», - сказал Ракша.
Он рассказал, что компаниям будет крайне неудобно перевозить своих сотрудников и отметил, что в «убитый» регион никто компанию переводить не будет.
«А компаниям, конечно, не очень… Представьте себе, вам нужно перевезти свой главный офис вместе с людьми, которые живут в Москве. У них здесь жилье, дети в школу ходят и все прочее. Их нужно взять и перевезти в Красноярск. Как вы думаете, хорошо это компании? «Газпром» переезжал в Питер мучительно, больше половины народа отказалось ехать. Поэтому для компании это, конечно, жуткий геморрой. Но, опять же, нужно понимать, что в убитый регион никто компанию переводить не будет», - указал собеседник агентства.
Экономист также подчеркнул, что у компаний будет возникать дополнительная статья расходов на то, чтобы половина офиса летала в Москву для решения вопросов или подписания определенных документов.
«Представьте себе, переезжает главный офис компании в Красноярск. Во-первых, думаю, что 80% персонала в Красноярск не поедет. Они филиалы начнут открывать, чтобы в Москве остаться. Все вопросы, которые решать нужно этой компании, они в Москве. И у вас весь этот красноярский офис будет все время летать в Москву, чтобы там поставить подпись куда-нибудь. Мы же не первые на этом пути, уже многие страны пытались это делать. И, по большому счету, ничего хорошего не получается. У компании возникает дополнительная статья расходов на то, чтобы половина офиса летала в Москву», - добавил Ракша.
Ранее президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров в разговоре с НСН отмечал, что поручение Владимира Путина о переезде офисов госкомпаний затронет лишь одну сотую процента сотрудников. Он отметил, что нововведение не скажется на зарплате, так как менеджеры смогут работать удаленно, передает «Радиоточка НСН».
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