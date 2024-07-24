Путин поручил кабмину заняться переездом госкомпаний из Москвы в регионы
Правительству России необходимо до 1 октября представить предложения о поэтапном перемещении офисов госкомпаний из Москвы в регионы. Как сообщает пресс-служба Кремля, соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.
Речь идёт, в том числе, о компаниях с госучастием и «входящих в структуры таких корпораций и компаний головных организаций интегрированных структур».
«Представить предложения о поэтапном перемещении... из Москвы... по месту осуществления их основной производственной и (или) операционной деятельности», — говорится в документе.
Ответственным за выполнение поручения назначен глава кабмина Михаил Мишустин.
Ранее Путин поручил правительству разработать и внедрить программу по поддержке чтения среди детей, подростков и семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru