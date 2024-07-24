Путин поручил кабмину заняться переездом госкомпаний из Москвы в регионы

Речь идёт, в том числе, о компаниях с госучастием и «входящих в структуры таких корпораций и компаний головных организаций интегрированных структур».

«Представить предложения о поэтапном перемещении... из Москвы... по месту осуществления их основной производственной и (или) операционной деятельности», — говорится в документе.

Ответственным за выполнение поручения назначен глава кабмина Михаил Мишустин.

Ранее Путин поручил правительству разработать и внедрить программу по поддержке чтения среди детей, подростков и семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

