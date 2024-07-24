Далеко от Кремля: Переезд госкомпаний в Сибирь усложнит «решение проблем»
Наталья Зубаревич заявила НСН, что переезд компаний из Москвы не очень поможет регионам с точки зрения налогов, но станет проблематичным для ряда отраслей.
Переезд госкомпаний из Москвы не очень поможет регионам с точки зрения налогов, но станет проблематичным для ряда отраслей, заявила НСН экономико-географ, специалист в области социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич. Она отметила, что корпорации решают свои проблемы в Кремле, а удаленность будет мешать процессам.
Президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 октября представить предложения о поэтапном перемещении офисов госкомпаний из Москвы в регионы. Особое внимание глава государства поручил обратить на регионы Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
«Госкомпании к этому не готовы. Почему это решение принято именно сейчас, не могу сказать. Все свои проблемы госкомпании решают в Кремле, поэтому нагрузка на авиакомпании резко возрастет, люди будут без конца «мотаться». Я не понимаю, какие компании и куда могут переехать. «Газпром» и «Газпром нефть» уже в Санкт-Петербурге, «Роснефть» вряд ли отправят в Сибирь, это было бы очень интересно. «Ростехнологии» как главного оборонного производителя тоже от Кремля далеко отпускать нельзя. Если брать «Объединенную судостроительную корпорацию», она переехать может только в Питер. Еще «Сбер», ВТБ куда их можно отправить? А больше мне даже нечего предположить», - рассказала она.
По ее словам, корпорации сегодня теряют прибыли, значительной помощи регионам в виде налогов ожидать не стоит.
«Поэтому мне это все кажется странным, но кого-то точно отправят, раз есть поручение. Как компании будут решать свои задачи из удаленных регионов? Это вопрос. Если мы говорим о прибыльности, то самые прибыльные компании – это «Газпром» и нефтяные компании, офисы которых в Москве, но они теряют прибыли сейчас. Уже черная металлургия – частная. Если смотрим на оборонную промышленность, там больших прибылей нет и соответственно налогов тоже. Поэтому я не понимаю, чем это сильно может помочь регионам», - подытожила Зубаревич.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости заявила, что в России есть группа регионов, нуждающихся в объединении и укрупнении, в том, чтобы они дополняли друг друга экономически и социально, передает «Радиоточка НСН».
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