Далеко от Кремля: Переезд госкомпаний в Сибирь усложнит «решение проблем»

«Госкомпании к этому не готовы. Почему это решение принято именно сейчас, не могу сказать. Все свои проблемы госкомпании решают в Кремле, поэтому нагрузка на авиакомпании резко возрастет, люди будут без конца «мотаться». Я не понимаю, какие компании и куда могут переехать. «Газпром» и «Газпром нефть» уже в Санкт-Петербурге, «Роснефть» вряд ли отправят в Сибирь, это было бы очень интересно. «Ростехнологии» как главного оборонного производителя тоже от Кремля далеко отпускать нельзя. Если брать «Объединенную судостроительную корпорацию», она переехать может только в Питер. Еще «Сбер», ВТБ куда их можно отправить? А больше мне даже нечего предположить», - рассказала она.

По ее словам, корпорации сегодня теряют прибыли, значительной помощи регионам в виде налогов ожидать не стоит.

«Поэтому мне это все кажется странным, но кого-то точно отправят, раз есть поручение. Как компании будут решать свои задачи из удаленных регионов? Это вопрос. Если мы говорим о прибыльности, то самые прибыльные компании – это «Газпром» и нефтяные компании, офисы которых в Москве, но они теряют прибыли сейчас. Уже черная металлургия – частная. Если смотрим на оборонную промышленность, там больших прибылей нет и соответственно налогов тоже. Поэтому я не понимаю, чем это сильно может помочь регионам», - подытожила Зубаревич.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости заявила, что в России есть группа регионов, нуждающихся в объединении и укрупнении, в том, чтобы они дополняли друг друга экономически и социально, передает «Радиоточка НСН».

