«Одна сотая процента»: Как переезд госкомпаний из Москвы отразится на сотрудниках

«Кто-то из сотрудников будет готов переехать, кто-то – нет. Сейчас еще «удаленка» остается, кто-то удаленно будет работать, многие уже так и работают. В крупных компаниях сотрудники работают как раз не в офисе, в офисе работает одна сотая процента. Остальные строят газопроводы, добывают нефть, их это вообще никак не касается», - отметил он.

Захаров уверен, что перерегистрация компаний позволит регионам страны получать налоги вместо Москвы, это технический момент, который никак не затронет сотрудников корпораций.

«Речь идет о том, что компании будут перерегистрированы, они будут платить налоги в другом месте. Это не значит, что сразу будут перевозить офис. Компания просто станет налогоплательщиком в другом регионе, а сотрудники могут сидеть там, где сидели. На зарплате это никак не отразится, это чисто технический момент, связанный с налогами. Сейчас многие платят налоги именно в Москву, а в Москве и так плитку меняют четыре раза в год, в регионах тоже надо что-то делать. На людях это не отразится никак», - заключил собеседник НСН.

Порядка 34% компаний в РФ готовы предложить своим работникам гибридный или удаленный график, при этом в сферах безопасности, производства и медицины практически нет такого формата работы, заявил ранее руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян «Радиоточке НСН».

