«По сути свинство»: В каких регионах России рекордно выросли тарифы ЖКХ
Актуальная проверка ФАС показала, что более 35 миллионов рублей были включены в тарифы ЖКХ необоснованно, сообщила НСН Светлана Разворотнева.
Тарифы ЖКХ в России продолжают расти, однако исправить это поможет лишь модернизация инфраструктуры, заявила НСН зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее призвала усилить контроль за формированием тарифов ЖКХ, так как в ряде регионов суммы за коммунальные услуги растут как на дрожжах. Разворотнева отметила, что вопрос роста тарифов волнует граждан, поэтому депутаты комитета обратились с запросом в ФАС.
«По результатам проверки ФАС было признано, что 35 миллиардов рублей необоснованно включены в тариф. Вроде большая сумма, но это всего две десятых от валовой годовой выручки предприятий ЖКХ. Однако существующая методика затрудняет выявление ошибок в формировании тарифов. Выходит, как по Ленину: по закону правильно, а по сути свинство. Граждане платят за неэффективность. К примеру, на Курилах прежде функционировала электростанция, которая использовала подземные термальные воды. Электричество было почти бесплатное, но несколько лет назад станция сломалась. Теперь станция работает на мазуте, это безумно дорого. Весь этот тариф на граждан не перекладывается. Он отчасти субсидируется из регионального бюджета, вместо того, чтобы вложить деньги в строительство более эффективных источников энергии», - заявила она.
При этом собеседница НСН уточнила, что контроль за тарифами ЖКХ вряд ли поможет решить проблему. В этом случае необходим комплексный подход.
«Иногда в тариф закладываются инвестиционные составляющие. Прежде никто не проверял, как расходуются деньги, пошли ли они на модернизацию или в зарплату менеджменту. В первом чтении мы уже приняли закон, по которому предприятия в сфере водоснабжения должны принимать инвестиционные программы и ежегодно за них отчитываться. Однако контролировать тарифы – неблагодарное дело. Лучший способ борьбы с ростом тарифов – модернизация коммунальной инфраструктуры. Сильно влияют на финансовое положение граждан не только тарифы, но и объем платежей. В дополнительные средства на так называемые коммунальные ресурсы, потребляемые на общедомовые нужды сбрасываются все небалансы. Это текущие трубы, какие-то несанкционированные подключения», - заявила Разворотнева.
По ее словам, актуальный мониторинг фиксирует повышение тарифов в ряде регионов страны, но есть и обратная тенденция.
«Мониторинг выявил существенное увеличение тарифов на холодное водоснабжение. В Белгородской области рост составил 33,77%, в Ингушетии - 30,33%, в Мордовии - 30,859%, Хакасии - 38,30%. Существенно выросли тарифы на тепло в Магаданской области, рост составил 67,15%. В Ингушетии тарифы выросли на 59,71%. В Пермском крае на 60,41% выросли тарифы на ТКО, а в Мордовии - на 56,46%. Важно понимать, что 30% по воде гораздо меньше в абсолютных деньгах, чем 15% по теплу. Однако мониторинг выявил и другую тенденцию. Например, тарифы на электроэнергию в Нижегородской области снизились на 24,34%, а в Орловской области на 11,18%. Также на 18% упали тарифы в Красноярском крае, в Ненецком автономном округе - 13,8%, в Сахалинской области - на 12,24%. Тарифы на теплоснабжение на 5% упали в Ростовской области и Сахалине», - отметила депутат.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев сообщил «Радиоточке НСН», что цены на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) в России растут из-за повышения ключевой ставки, а также из-за недобросовестных управляющих компаний, которые завышают цены.
