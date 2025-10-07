Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее призвала усилить контроль за формированием тарифов ЖКХ, так как в ряде регионов суммы за коммунальные услуги растут как на дрожжах. Разворотнева отметила, что вопрос роста тарифов волнует граждан, поэтому депутаты комитета обратились с запросом в ФАС.

«По результатам проверки ФАС было признано, что 35 миллиардов рублей необоснованно включены в тариф. Вроде большая сумма, но это всего две десятых от валовой годовой выручки предприятий ЖКХ. Однако существующая методика затрудняет выявление ошибок в формировании тарифов. Выходит, как по Ленину: по закону правильно, а по сути свинство. Граждане платят за неэффективность. К примеру, на Курилах прежде функционировала электростанция, которая использовала подземные термальные воды. Электричество было почти бесплатное, но несколько лет назад станция сломалась. Теперь станция работает на мазуте, это безумно дорого. Весь этот тариф на граждан не перекладывается. Он отчасти субсидируется из регионального бюджета, вместо того, чтобы вложить деньги в строительство более эффективных источников энергии», - заявила она.