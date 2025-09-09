Слуцкий предложил дать воспитателям детсадов скидку 50% на оплату ЖКХ
Воспитателям и педагогам детских дошкольных учреждений с непрерывным стажем работы в десять лет необходимо предоставить скидку 50% на оплату коммунальных услуг. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, пишет РИА Новости.
Как отметил политик, в стране есть добрые, профессиональные педагоги, которые самоотверженно работают ради детей, эта доброта трансформируется в здоровье и будущее нации.
«Но воспитатели таких учреждений отдают детям без остатка свои силы, свое время, свою любовь, свою энергию и заслуживают поддержки. ЛДПР будет добиваться введения льготы 50% по оплате услуг ЖКХ для воспитателей и педагогов детских дошкольных учреждений, которые отработали в них от десяти лет и больше», - указал Слуцкий.
Лидер ЛДПР подчеркнул, что сотрудникам таких учреждений следует оказывать поддержку за их подвижнический труд. Депутаты от партии в регионах выйдут с соответствующим предложением к губернаторам.
Ранее эксперт проекта НИФИ Минфина «Моифинансы.рф» Любовь Хрустова напомнила, что в России многодетные семьи имеют право на субсидии на услуги ЖКХ, минимальный размер льготы — не ниже 30% от суммы начислений, пишет Ura.ru.
