Слуцкий предложил дать воспитателям детсадов скидку 50% на оплату ЖКХ

Воспитателям и педагогам детских дошкольных учреждений с непрерывным стажем работы в десять лет необходимо предоставить скидку 50% на оплату коммунальных услуг. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, пишет РИА Новости.

Как отметил политик, в стране есть добрые, профессиональные педагоги, которые самоотверженно работают ради детей, эта доброта трансформируется в здоровье и будущее нации.

«Но воспитатели таких учреждений отдают детям без остатка свои силы, свое время, свою любовь, свою энергию и заслуживают поддержки. ЛДПР будет добиваться введения льготы 50% по оплате услуг ЖКХ для воспитателей и педагогов детских дошкольных учреждений, которые отработали в них от десяти лет и больше», - указал Слуцкий.

Лидер ЛДПР подчеркнул, что сотрудникам таких учреждений следует оказывать поддержку за их подвижнический труд. Депутаты от партии в регионах выйдут с соответствующим предложением к губернаторам.

Ранее эксперт проекта НИФИ Минфина «Моифинансы.рф» Любовь Хрустова напомнила, что в России многодетные семьи имеют право на субсидии на услуги ЖКХ, минимальный размер льготы — не ниже 30% от суммы начислений, пишет Ura.ru.

