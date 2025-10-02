В России тратят миллионы рублей на обслуживание пустующих квартир
Наиболее часто дома с пустующими квартирами встречаются в дальневосточных регионов и арктической зоне России, заявил НСН Павел Склянчук.
В ряде регионов России муниципалитеты продолжают тратить миллионы бюджетных денег на коммунальное обслуживание пустующих домов, подчеркнул в разговоре с НСН эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.
Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский вместе с группой сенаторов внес в Госдуму законопроект о пустующих жилых помещениях. Инициатива предполагает, что признанные таковыми квартиры будут переходить в собственность муниципалитетов. Для признания жилья заброшенным нужно будет соответствие минимум двум критериям. Это долги по ЖКУ и налогам, отсутствие более года потребления электроэнергии и воды и признаков фактического проживания, выбитые окна и отключенное отопление. По словам Якубовского, такое жилье будет сдаваться местными властями по соцнайму и предоставлять очередникам. Склянчук отметил, что проблема пустующих квартир в домах актуальна для ряда отдельных регионов.
«Инициативу предложили сенаторы и депутаты, которые представляют сибирские, дальневосточные регионы. Там эта проблема приобрела большие масштабы. Надо обсудить инициативу без чрезмерного паникерства. Никто недвижимость изымать не будет. Есть проблема пустующих арктических городов, из которых выезжает население, и дома остаются наполовину в заброшенном состоянии. Поскольку еще половина жильцов продолжает проживать в доме, его не отключают от поставки централизованных коммунальных ресурсов, он находится на балансе муниципалитета. Это миллионы рублей для муниципального бюджета, которые можно расходовать более эффективно», - сказал он.
По словам собеседника НСН, инициатива позволила бы переселить людей из пустующих домов.
«В случае утечек бытового газа существует механизм действий в присутствии участкового, представителей управляющей компании происходит вскрытие дверей и устраняется течь. Однако сегодня отсутствие правовых норм сдерживает стратегии развития таких городов, как Воркута, Магадан. Если проехаться по городам арктической территории, это очень похоже на фильм ужасов Сайлент Хилл. Если в законодательстве и жилищном кодексе появится понятие пустующего дома, муниципалитет сможет предложить оставшимся жильцам варианты переезда. Речь идет об уплотненном проживании в рамках муниципалитета. Пустующий дом можно будет снести, поскольку там невозможно проживать. Мы говорим о старых советских бараках, двухэтажных и трехэтажных домах, пятиэтажных хрущевках. Там никто не живет, но поскольку у людей есть северные надбавки, они оттуда не выписываются», - объяснил Склянчук.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ при подготовке проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы утвердить программу сноса пустующего жилья в Арктике, и рассмотреть возможность софинансирования программы из бюджета, передает «Радиоточка НСН».
