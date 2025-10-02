Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский вместе с группой сенаторов внес в Госдуму законопроект о пустующих жилых помещениях. Инициатива предполагает, что признанные таковыми квартиры будут переходить в собственность муниципалитетов. Для признания жилья заброшенным нужно будет соответствие минимум двум критериям. Это долги по ЖКУ и налогам, отсутствие более года потребления электроэнергии и воды и признаков фактического проживания, выбитые окна и отключенное отопление. По словам Якубовского, такое жилье будет сдаваться местными властями по соцнайму и предоставлять очередникам. Склянчук отметил, что проблема пустующих квартир в домах актуальна для ряда отдельных регионов.

«Инициативу предложили сенаторы и депутаты, которые представляют сибирские, дальневосточные регионы. Там эта проблема приобрела большие масштабы. Надо обсудить инициативу без чрезмерного паникерства. Никто недвижимость изымать не будет. Есть проблема пустующих арктических городов, из которых выезжает население, и дома остаются наполовину в заброшенном состоянии. Поскольку еще половина жильцов продолжает проживать в доме, его не отключают от поставки централизованных коммунальных ресурсов, он находится на балансе муниципалитета. Это миллионы рублей для муниципального бюджета, которые можно расходовать более эффективно», - сказал он.