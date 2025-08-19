Подмосковный депутат рассказал, как избавить жителей от миллиардных долгов
Подмосковье сегодня входит в десятку самых закредитованных регионов России, заявил НСН Игорь Чистюхин.
Уровень зарплат сегодня не поспевает за растущими ценами на все, включая коммунальные услуги, в зоне риска при этом как пенсионеры, так и молодые специалисты, пояснил в пресс-центре НСН зампред Мособлдумы, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Игорь Чистюхин.
«Считать среднюю температуру по палате некорректно. Какая ситуация сейчас в Московской области? По данным коммунальных служб, на конец отопительного сезона долг граждан за услуги ЖКХ – почти 60 миллиардов рублей. Я представляю в парламенте наукоград Жуковский, и эта сумма – восемь бюджетов Жуковского! Если говорить о задолженности россиян по кредитам, то это почти 35 триллионов рублей, то есть 35 бюджетов Московской области. У одного экономически активного жителя Московской области, то есть работающего или ищущего работу, платеж по кредитам составляет 58% от дохода. Это ему ежемесячно приходится выплачивать за кредит! Подмосковье – в десятке самых закредитованных в России», - заявил он.
Как добавил Чистюхин, в текущей ситуации важно поддерживать представителей среднего и малого бизнеса, а также своевременно индексировать зарплаты и пенсии.
«Что нужно делать? Поддерживать средний и малый бизнес, а он сейчас поддерживается преимущественно на словах. Кроме того, индексация пенсий и зарплат не покрывают рост тарифов. Необходимо провести аудит в сфере ЖКХ, потому что все предприниматели кредитуют, авансируют естественные монополии – что за электричество, что за газ. Мы платим вперед за месяц, и если есть переплата, она переходит на следующий месяц. То есть бизнес кредитует естественные монополии. Так что есть ресурсы сделать так, чтобы тарифы не росли, и чтобы у жителей региона индексация выплат стала более существенной. И, помимо этого, я утверждаю, что бюджете Московской области есть средства, чтобы существенно проиндексировать зарплаты для бюджетников - молодых учителей, врачей и остальных. У нас же повышение тарифов по отдельным позициям составил более 20%, что абсолютно недопустимо!», - сказал он.
Ранее депутат Мособлдумы, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» в Московской области, председатель союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин напомнил «Радиоточке НСН», что, согласно статистике, средняя зарплата жителей Подмосковья составляет 108 тысяч рублей. Однако в реальности представители отдельных профессий могут зарабатывать меньше 37 тысяч рублей.
