Подмосковный депутат рассказал, как избавить жителей от миллиардных долгов

Как добавил Чистюхин, в текущей ситуации важно поддерживать представителей среднего и малого бизнеса, а также своевременно индексировать зарплаты и пенсии.

«Что нужно делать? Поддерживать средний и малый бизнес, а он сейчас поддерживается преимущественно на словах. Кроме того, индексация пенсий и зарплат не покрывают рост тарифов. Необходимо провести аудит в сфере ЖКХ, потому что все предприниматели кредитуют, авансируют естественные монополии – что за электричество, что за газ. Мы платим вперед за месяц, и если есть переплата, она переходит на следующий месяц. То есть бизнес кредитует естественные монополии. Так что есть ресурсы сделать так, чтобы тарифы не росли, и чтобы у жителей региона индексация выплат стала более существенной. И, помимо этого, я утверждаю, что бюджете Московской области есть средства, чтобы существенно проиндексировать зарплаты для бюджетников - молодых учителей, врачей и остальных. У нас же повышение тарифов по отдельным позициям составил более 20%, что абсолютно недопустимо!», - сказал он.

Ранее депутат Мособлдумы, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» в Московской области, председатель союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин напомнил «Радиоточке НСН», что, согласно статистике, средняя зарплата жителей Подмосковья составляет 108 тысяч рублей. Однако в реальности представители отдельных профессий могут зарабатывать меньше 37 тысяч рублей.

