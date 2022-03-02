Льготная ипотека и отсрочка от военной службы. Путин подписал указ о поддержке IT-отрасли

«Правительство предоставит сотрудникам таких компаний возможность оформить льготную ипотеку, а специалисты до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских ИТ-компаниях», — подчеркнул глава кабмина.

Президентский указ по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий вступил в силу с момента подписания 2 марта.

Ранее президент РФ Владимир Путин запретил вывоз из страны иностранной валюты в размере более $10 тыс. наличными.

