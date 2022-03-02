Льготная ипотека и отсрочка от военной службы. Путин подписал указ о поддержке IT-отрасли
Владимир Путин подписал указ, вводящий целый ряд мер по поддержке российской сферы информационных технологий. Об этом ранее сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передаёт «Интерфакс».
В соответствии с указом президента, на три года все они будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от многочисленных проверок различных инстанций. Всем организациям этой отрасли будут предоставляться кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%.
«Правительство предоставит сотрудникам таких компаний возможность оформить льготную ипотеку, а специалисты до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских ИТ-компаниях», — подчеркнул глава кабмина.
Президентский указ по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий вступил в силу с момента подписания 2 марта.
Ранее президент РФ Владимир Путин запретил вывоз из страны иностранной валюты в размере более $10 тыс. наличными.
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