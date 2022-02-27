Эксперт оценил вероятность отключения смартфонов российских пользователей

Эксперт отметил, что разработчики операционных систем могут принудительно выключить любое устройство — они обладают такими технологиями.

«Будет ли это на самом деле, мы пока не знаем: очень много спекуляций на этот счет. Если вы отключите от интернета свой телефон, то с ним ничего не случится. Но тогда вопрос: зачем он вам нужен?» — рассказал Кусков.

По словам специалиста, все приложения получают массу данных о пользователе, из-за этого смартфон возможно вывести из строя в любой момент. Кусков заметил, что такой сценарий возможен и для другой электроники.

«Как только вы подключаетесь к чему-то, то оказываетесь уязвимыми в любом случае. Если ваш компьютер не подключен к интернету, то хакеры вам ничего не сделают», — отметил эксперт.

При этом Кусков напомнил, что в мире не было случаев массового отключения смартфонов, однако предпринимались другие меры: например, закрытие от внешнего мира в Северной Корее.

