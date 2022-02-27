Эксперт оценил вероятность отключения смартфонов российских пользователей
Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с «Вечерней Москвой» оценил возможность отключения смартфонов и компьютеров в России на фоне событий вокруг Украины.
Эксперт отметил, что разработчики операционных систем могут принудительно выключить любое устройство — они обладают такими технологиями.
«Будет ли это на самом деле, мы пока не знаем: очень много спекуляций на этот счет. Если вы отключите от интернета свой телефон, то с ним ничего не случится. Но тогда вопрос: зачем он вам нужен?» — рассказал Кусков.
По словам специалиста, все приложения получают массу данных о пользователе, из-за этого смартфон возможно вывести из строя в любой момент. Кусков заметил, что такой сценарий возможен и для другой электроники.
«Как только вы подключаетесь к чему-то, то оказываетесь уязвимыми в любом случае. Если ваш компьютер не подключен к интернету, то хакеры вам ничего не сделают», — отметил эксперт.
При этом Кусков напомнил, что в мире не было случаев массового отключения смартфонов, однако предпринимались другие меры: например, закрытие от внешнего мира в Северной Корее.
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