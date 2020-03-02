Мишустин попросил правительство учесть влияние коронавируса на экономику

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил учесть все риски для бюджета страны, связанные с реакцией мировой экономики на коронавирус. Об этом он заявил в ходе оперативного совещания в понедельник, сообщает РИА ФАН.

По словам главы правительства, необходимо предусмотреть все меры, чтобы сгладить влияние коронавируса и выполнить все стоящие перед кабмином задачи.