Мишустин попросил правительство учесть влияние коронавируса на экономику

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил учесть все риски для бюджета страны, связанные с реакцией мировой экономики на коронавирус. Об этом он заявил в ходе оперативного совещания в понедельник, сообщает РИА ФАН.

По словам главы правительства, необходимо предусмотреть все меры, чтобы сгладить влияние коронавируса и выполнить все стоящие перед кабмином задачи.

Коронавирус заразил мировую экономику

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что эпидемия коронавируса нового типа негативно влияет на глобальную экономику.

6 февраля глава Сбербанка Герман Греф завил, что влияние коронавируса на экономику России и банковский сектор может быть значительным – в том случае, если ситуация с распространением продлится.

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН выразил сомнение в значительном влиянии вируса на мировую экономику.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
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