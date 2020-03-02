Нечаев рассказал о роли коронавируса в экономическом кризисе

Экс-министр экономики России в беседе с НСН выразил сомнение в значительном влиянии вируса на мировую экономику.



Учесть эффект от коронавируса для мировой экономики при формировании бюджета на 2021–2023 годы призвал Михаил Мишустин.

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН выразил сомнение в значительном влиянии вируса на мировую экономику.

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«Сам по себе коронавирус стать причиной экономического обвала или кризиса не может. Отдельные направления – авиаперевозки, туризм, гостиничное дело – могут сильно пострадать. Но в целом для мировой экономики это не может быть катастрофическим ударом. Другое дело, что я принадлежу к тем экспертам, которые и так ждали в 2020 году циклической рецессии. Для нее просто подошел срок. Со времени кризиса 2008-09 годов как раз прошел срок, когда рецессия должна повториться. И я не исключаю, что коронавирус станет дополнительным спусковым крючком для запуска мирового экономического кризиса», - пояснил экономист.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что эпидемия коронавируса нового типа негативно влияет на глобальную экономику.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Тимин
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