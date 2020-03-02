Нечаев рассказал о роли коронавируса в экономическом кризисе

«Сам по себе коронавирус стать причиной экономического обвала или кризиса не может. Отдельные направления – авиаперевозки, туризм, гостиничное дело – могут сильно пострадать. Но в целом для мировой экономики это не может быть катастрофическим ударом. Другое дело, что я принадлежу к тем экспертам, которые и так ждали в 2020 году циклической рецессии. Для нее просто подошел срок. Со времени кризиса 2008-09 годов как раз прошел срок, когда рецессия должна повториться. И я не исключаю, что коронавирус станет дополнительным спусковым крючком для запуска мирового экономического кризиса», - пояснил экономист.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что эпидемия коронавируса нового типа негативно влияет на глобальную экономику.

