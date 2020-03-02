Нечаев рассказал о роли коронавируса в экономическом кризисе
Экс-министр экономики России в беседе с НСН выразил сомнение в значительном влиянии вируса на мировую экономику.
Учесть эффект от коронавируса для мировой экономики при формировании бюджета на 2021–2023 годы призвал Михаил Мишустин.
Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН выразил сомнение в значительном влиянии вируса на мировую экономику.
«Сам по себе коронавирус стать причиной экономического обвала или кризиса не может. Отдельные направления – авиаперевозки, туризм, гостиничное дело – могут сильно пострадать. Но в целом для мировой экономики это не может быть катастрофическим ударом. Другое дело, что я принадлежу к тем экспертам, которые и так ждали в 2020 году циклической рецессии. Для нее просто подошел срок. Со времени кризиса 2008-09 годов как раз прошел срок, когда рецессия должна повториться. И я не исключаю, что коронавирус станет дополнительным спусковым крючком для запуска мирового экономического кризиса», - пояснил экономист.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что эпидемия коронавируса нового типа негативно влияет на глобальную экономику.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Иркутский чиновник съел улику во время задержания
- Губерниев обвинил Родченкова в подделке подписей в деле биатлонисток
- Депутат Госдумы: Олимпиада в Токио состоится, несмотря на коронавирус
- Песков рассказал, почему Путин наградил сенатора Геремеева, не внесшего ни одного проекта
- Песков уклончиво ответил на слухи о Путине во главе ЕР на выборах