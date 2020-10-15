«Нельзя гробить экономику»: Онищенко рассказал, как избежать закрытия кафе и магазинов
Бывший главный санитарный врач России в эфире НСН призвал бизнес неукоснительно соблюдать антикоронавирусные меры и привить сотрудников - хотя бы от гриппа.
Предприятия общепита и ретейла могут продолжить работать при соблюдении требований Роспотребнадзора, если не будет резкого роста числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Депутат Госдумы, врач-инфекционист, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил НСН, что принимать решение о закрытии кафе или торговых центров нужно, основываясь на данных по эпидситуации в каждом конкретном регионе.
«Сегодня закрывать всю Россию никак нельзя, страна очень большая. В некоторых регионах есть превышение эпидпорога по инфекционным заболеваниям, в том числе по коронавирусу. Исходя из конкретной ситуации, принимается решение, например, о переводе на дистанционное обучение класса в школе. Поэтому вот такими "широкими мазками" закрывать – это неграмотный подход. Делать так, как в апреле, нельзя. Мы знаем, как лечить вирус, знаем группы риска, и у нас есть теперь уже две вакцины. Именно поэтому мы не можем гробить экономику страны», - пояснил собеседник НСН.
По данным Ассоциации компаний розничной торговли суммарные потери непродовольственного ретейла страны из-за пандемии в нынешнем году могут превысить 6 трлн рублей. Чтобы не усугубить их, нужно всем без исключения соблюдать элементарные и действенные методы борьбы с распространением инфекции нового типа, считает Онищенко.
«Для общепита – это жесточайшее соблюдение дезрежима, подразумевающее наличие дезинфицирующих средств, санитайзеров для посетителей, средств индивидуальной защиты для персонала, измерение температуры. Отказ от больших мероприятий в кафе и ресторанах. Плюс прививки, в том числе от гриппа. И прежде всего, работников торговли и работников общественного питания. Это нужно было сделать еще вчера. Нужно привить 80-90 млн россиян, а у нас только 30% привитого населения», - констатировал Геннадий Онищенко.
Ранее в интервью НСН глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов заявил НСН, что в случае закрытия кафе, столовых и ресторанов могут пострадать множество занятых в отрасли людей.
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