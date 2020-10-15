«Нельзя гробить экономику»: Онищенко рассказал, как избежать закрытия кафе и магазинов

Предприятия общепита и ретейла могут продолжить работать при соблюдении требований Роспотребнадзора, если не будет резкого роста числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Депутат Госдумы, врач-инфекционист, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил НСН, что принимать решение о закрытии кафе или торговых центров нужно, основываясь на данных по эпидситуации в каждом конкретном регионе.

«Сегодня закрывать всю Россию никак нельзя, страна очень большая. В некоторых регионах есть превышение эпидпорога по инфекционным заболеваниям, в том числе по коронавирусу. Исходя из конкретной ситуации, принимается решение, например, о переводе на дистанционное обучение класса в школе. Поэтому вот такими "широкими мазками" закрывать – это неграмотный подход. Делать так, как в апреле, нельзя. Мы знаем, как лечить вирус, знаем группы риска, и у нас есть теперь уже две вакцины. Именно поэтому мы не можем гробить экономику страны», - пояснил собеседник НСН.