В Госдуме оценили вероятность закрытия общепита в России
Глава фракции «Единой России» в Госдуме рассказал НСН, что необходимо делать, чтобы кафе и магазины не закрылись на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом.
Предприятия общепита и ритейла пока могут продолжать работу, сообщил ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров. Однако в дальнейшем все будет зависеть от ситуации с коронавирусом.
Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов заявил НСН, что при соблюдении разумных мер предосторожности крайнего сценария можно избежать. В случае закрытия пострадать могут множество занятых в отрасли людей.
«Я не считаю, что нужно закрывать магазины розничной торговли. Что касается общепита, если мы все будем соблюдать меры предосторожности, то не нужно будет и кафе с ресторанами закрывать. С другой стороны, в маске в столовой не поешь, значит нужно соблюдать социальную дистанцию. Очень много людей занято в этой отрасли, много людей пользуется услугами предприятий общепита. Наверное, нужно по максимуму использовать одноразовую посуду, чтобы обезопасить. Может быть, упаковывать еду в бокс-пакеты. В целом необходимо исключить контакты между людьми, заболеваемость растет, нужно быть очень внимательными», - отметил Неверов.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что несмотря на рост заболеваемости COVID-19, «блокировать» экономику пока смысла нет. При этом в Кремле считают, что система борьбы с коронавирусом пока позволяет не вводить жесткие меры.
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