В Госдуме оценили вероятность закрытия общепита в России

«Я не считаю, что нужно закрывать магазины розничной торговли. Что касается общепита, если мы все будем соблюдать меры предосторожности, то не нужно будет и кафе с ресторанами закрывать. С другой стороны, в маске в столовой не поешь, значит нужно соблюдать социальную дистанцию. Очень много людей занято в этой отрасли, много людей пользуется услугами предприятий общепита. Наверное, нужно по максимуму использовать одноразовую посуду, чтобы обезопасить. Может быть, упаковывать еду в бокс-пакеты. В целом необходимо исключить контакты между людьми, заболеваемость растет, нужно быть очень внимательными», - отметил Неверов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что несмотря на рост заболеваемости COVID-19, «блокировать» экономику пока смысла нет. При этом в Кремле считают, что система борьбы с коронавирусом пока позволяет не вводить жесткие меры.

