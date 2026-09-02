Проблемы Pegasus Airlines связаны с подорожанием авиакеросина в Турции и сокращением субсидирования сектора.

«Текущий турецкий туристический сезон стал провальным по числу иностранных туристов в связи с колоссальным ростом цен на авиакеросин в Турции и сокращением субсидирования авиаперевозок. Поэтому фактически для авиакомпании нет экономической целесообразности осуществлять эти полеты. К тому же российская сторона запретила заправлять воздушные суда турецких перевозчиков впрок. Заправка разрешена только с необходимым резервом топлива, из-за чего доступа к более дешевому российскому горючему у них нет», — пояснил собеседник НСН.

Помимо этого, решение об отказе от части перелетов продиктовано дефицитом самолетов, которые могут летать в Россию.

«Большинство воздушных судов находится у данной авиакомпании в лизинге, а не в собственности. Самолеты принадлежат американским лизингодателям, поэтому такие борты не могут летать в Россию из-за санкций. Осуществлять рейсы могут лишь несколько лайнеров — старые, полностью выкупленные Airbus. С учетом того, что компания запланировала вывести из эксплуатации два самолета А320-200 в рамках стратегии обновления флота на Airbus A320neo, у них просто не хватает свободных самолетов для полетов в Россию», — добавил авиаэксперт.

Ситуация с Pegasus Airlines имеет исключительно экономическое обоснование и не связана с последним заявлением президента Украины Владимира Зеленского о «закрытии неба» над Россией, подчеркнул Герасимов. По его словам, все риски застрахованы в цене билета.

«Управление гражданской авиации в Турции одно, а авиакомпаний несколько. Странно, если одной авиакомпании не рекомендовали летать в Россию, а другим рекомендовали. Поэтому это исключительно экономическое решение. Закрытие воздушного пространства действительно приносит убытки, но эти риски простоя воздушных судов отразились на стоимости билетов и загрузке кресел. Перелеты в Россию иностранными авиакомпаниями на данный момент стоят гораздо дороже, а загрузка составляет около 96 процентов по всем авиакомпаниям», - отметил он.

Ранее Павел Герасимов рассказал НСН, что расширение списка запретных зон для полетов не повлияет на расход топлива и цены на билеты.