Никто не испугался: Названа причина массовой отмены рейсов Pegasus
Турецкий авиаперевозчик не справился с заявленной полетной программой на этот сезон, заявил НСН авиаэксперт Павел Герасимов.
Массовая отмена рейсов турецкой авиакомпании Pegasus Airlines из Москвы и обратно имеет исключительно экономическое обоснование и не связана с угрозой Владимира Зеленского о «закрытии неба» над Россией, заявил НСН экс-специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
Лоукостер Pegasus Airlines отменил на сегодня 12 рейсов из Турции во Внуково и обратно. На другие даты отмен пока не зафиксировано, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Пассажирам отмененных рейсов предложили либо переоформить билеты на другие рейсы после 2 сентября, либо вернуть деньги. Другие перевозчики продолжают выполнять рейсы из Турции: за текущие сутки во Внуково уже прибыли 16 бортов из турецких аэропортов. Ночью Внуково некоторое время работало с ограничениями.
«Авиакомпания Pegasus Airlines неоднократно получала предписания Росавиации за нарушения. Перевозчик не обладает достаточным количеством воздушных судов для обеспечения того расписания, которое он заявил в Москву на этот летний сезон. Pegasus является вторым крупнейшим перевозчиком Турции после Turkish Airlines и базируется в стамбульском аэропорту Сабиха Гёкчен. Главная причина отмен — не закрытие воздушного пространства и не те самые предписания Росавиации, на которые они регулярно ссылаются. Pegasus просто не стал дожидаться, когда российское ведомство вынесет запрет на полеты или примет решение о сокращении полетных программ, и превентивно сам отказался от рейсов», — заявил Герасимов.
Проблемы Pegasus Airlines связаны с подорожанием авиакеросина в Турции и сокращением субсидирования сектора.
«Текущий турецкий туристический сезон стал провальным по числу иностранных туристов в связи с колоссальным ростом цен на авиакеросин в Турции и сокращением субсидирования авиаперевозок. Поэтому фактически для авиакомпании нет экономической целесообразности осуществлять эти полеты. К тому же российская сторона запретила заправлять воздушные суда турецких перевозчиков впрок. Заправка разрешена только с необходимым резервом топлива, из-за чего доступа к более дешевому российскому горючему у них нет», — пояснил собеседник НСН.
Помимо этого, решение об отказе от части перелетов продиктовано дефицитом самолетов, которые могут летать в Россию.
«Большинство воздушных судов находится у данной авиакомпании в лизинге, а не в собственности. Самолеты принадлежат американским лизингодателям, поэтому такие борты не могут летать в Россию из-за санкций. Осуществлять рейсы могут лишь несколько лайнеров — старые, полностью выкупленные Airbus. С учетом того, что компания запланировала вывести из эксплуатации два самолета А320-200 в рамках стратегии обновления флота на Airbus A320neo, у них просто не хватает свободных самолетов для полетов в Россию», — добавил авиаэксперт.
Ситуация с Pegasus Airlines имеет исключительно экономическое обоснование и не связана с последним заявлением президента Украины Владимира Зеленского о «закрытии неба» над Россией, подчеркнул Герасимов. По его словам, все риски застрахованы в цене билета.
«Управление гражданской авиации в Турции одно, а авиакомпаний несколько. Странно, если одной авиакомпании не рекомендовали летать в Россию, а другим рекомендовали. Поэтому это исключительно экономическое решение. Закрытие воздушного пространства действительно приносит убытки, но эти риски простоя воздушных судов отразились на стоимости билетов и загрузке кресел. Перелеты в Россию иностранными авиакомпаниями на данный момент стоят гораздо дороже, а загрузка составляет около 96 процентов по всем авиакомпаниям», - отметил он.
Ранее Павел Герасимов рассказал НСН, что расширение списка запретных зон для полетов не повлияет на расход топлива и цены на билеты.
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