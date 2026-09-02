Мощи Дмитрия Донского с 7 сентября будут находиться в храме Христа Спасителя
Частицы мощей князя Дмитрия Донского с 7 сентября будут находиться в храме Христа Спасителя. Как сообщает ТАСС, об этом заявил замуправляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
По его словам, святыням можно будет поклониться также «во время Общемосковского крестного хода, проходя мимо».
«Но не будет возможности к ним приложиться, учитывая большое число молящихся», - добавил он.
Ранее игумен, кандидат богословия Иов (Чернышев) заявил, что в Русской православной церкви мощи святых занимают особое место и почитаются наряду с прочими церковными святынями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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