Мощи Дмитрия Донского с 7 сентября будут находиться в храме Христа Спасителя

Частицы мощей князя Дмитрия Донского с 7 сентября будут находиться в храме Христа Спасителя. Как сообщает ТАСС, об этом заявил замуправляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

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По его словам, святыням можно будет поклониться также «во время Общемосковского крестного хода, проходя мимо».

«Но не будет возможности к ним приложиться, учитывая большое число молящихся», - добавил он.

Ранее игумен, кандидат богословия Иов (Чернышев) заявил, что в Русской православной церкви мощи святых занимают особое место и почитаются наряду с прочими церковными святынями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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