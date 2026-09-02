Мощи Дмитрия Донского с 7 сентября будут находиться в храме Христа Спасителя

По его словам, святыням можно будет поклониться также «во время Общемосковского крестного хода, проходя мимо».

«Но не будет возможности к ним приложиться, учитывая большое число молящихся», - добавил он.

Ранее игумен, кандидат богословия Иов (Чернышев) заявил, что в Русской православной церкви мощи святых занимают особое место и почитаются наряду с прочими церковными святынями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».