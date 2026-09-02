Радио JAZZ представило сентябрьскую программу проекта «Джаз на Яхте»

3 сентября выступит саксофонист и мультиинструменталист Александр Довгополый. Его энергичная музыка в стилях smooth-funk, soul и jazz звучит на Радио JAZZ и зарубежных станциях. Довгополый играл в составе Igor Butman Big Band с такими звёздами, как Гэри Бёртон, Билли Кобэм, Джо Ловано и Рэнди Брекер, а также с оркестром Юрия Башмета и «Виртуозами Москвы» под управлением Владимира Спивакова.

10 сентября на сцену выйдет вокалистка и композитор Дарья Чернакова. Выпускница Московской консерватории по классу контрабаса, она стажировалась в США, а в 2021 году получила грант бразильского правительства на создание альбома «Маракуйя». В этот вечер Дарья и квартет исполнят бразильские композиции и авторскую музыку.

17 сентября выступит певица Алёна Войская, работающая на стыке современного джаза и соула. Призёр Всероссийского конкурса джазовых композиторов и Cinema Jazz Awards за музыку к немому кино. В её исполнении прозвучит, среди прочего, композиция In the silence of the day — из готовящегося к выходу релиза.

24 сентября коллектив 100% Jazz Band представит программу «С любовью, Джаз» — романтичные композиции из репертуара Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд, Сары Воан, Мэрилин Монро, Луи Армстронга и Нэта Кинга Кола.

Посадка гостей на яхту начинается в 19:00 на причале «Гостиница “Украина”», время отплытия — 20:00.

