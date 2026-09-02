«Сменят направление»: К чему приведут отмены рейсов турецких авиакомпаний из-за угроз Зеленского
Туристический рынок России сильно зависит от иностранных авиакомпаний, заявил НСН Воскан Арзуманов.
Российские авиакомпании не смогут в полном объеме заместить турецких авиаперевозчиков, если те уйдут с рынка, однако туристы в случае неудобств или повышения стоимости просто переориентируются на другие направления, объяснил НСН коммерческий директор TEZ TOUR Россия, член Российского союза туриндустрии (РСТ) Воскан Арзуманов.
Турецкая авиакомпания Pegasus 2 сентября отменила 12 рейсов во Внуково и обратно на фоне заявлений Владимира Зеленского о «закрытии неба» над Россией при помощи беспилотников, пишет «Абзац». По данным пресс-службы аэропорта, перевозчик предложил пассажирам отмененных рейсов переоформить билеты на другие даты или вернуть деньги. При этом другие авиакомпании продолжают выполнять рейсы между Турцией и Москвой. Причем россияне покупают билеты на рейсы не только российских перевозчиков, но и Turkish Airlines.
Арзуманов отметил, что при наиболее пессимистичном сценарии российские авиакомпании полностью заместить турецких авиаперевозчиков не смогут, несмотря на высокую долю в этом сегменте.
«Это в первую очередь связано с ограничением количества воздушного флота российских авиакомпаний. Если брать по российским компаниям, то больше 50% перелетов в Турцию имеет группа "Аэрофлот". Это и сам "Аэрофлот", и "Победа", и остальные его дочерние компании. Оставшиеся компании — это чартерные компании, хотя есть и регулярные. Летают туда и Utair, и AZUR air и другие. В Турцию много компаний летает, в том числе и российских, потому что по выездному туризму она остается рынком номер один. Но если мы берем весь туристический рынок в целом, то сейчас основной рост потока идет именно от иностранных авиакомпаний. Почему так вырос Китай или Вьетнам? Не только потому, что туда смогли найти возможность летать российские авиакомпании, но и потому что иностранные компании нашли возможность летать в Россию. Китайские авиалинии сейчас достаточно обширную полетную программу имеют. И если раньше она была только из Москвы, то сейчас они летают из разных городов. Вьетнамский VietJet Air достаточно активно расширяет полетную программу. Ведутся переговоры, другие вьетнамские авиакомпании хотят выйти на российский рынок. И только за счет этого мы как раз и говорим о том, что российский туристический рынок вырос, по данным погранслужбы, на 10%, по нашим данным — на 5-6%. Основной столп, на котором держится весь выездной туризм — это авиаперевозка. Если ее нет, значит никакого выездного туризма, особенно дальнемагистрального, и быть не может», — поделился мнением собеседник НСН.
Он отметил, что российские туристические компании в этих условиях отмен рейсов будут отслеживать данные от авиакомпаний и оперативно подстраиваться под изменения.
«Они выпустят какой-то релиз, и мы уже будем отталкиваться от этого. Air Arabia у нас всё переносит и переносит рейсы в Арабские Эмираты, мы точно так же и работаем. Нам спускают директивы, что отменяются рейсы, мы сразу же начинаем вести работу с туристом, с агентом и так далее. То же самое тут. Если вдруг рейсы будут отменяться, значит, будем принимать к сведению и будем работать с туристом и с агентом над решением этого вопроса. Например, предлагать какие-то альтернативные варианты или еще что-то. А что будет в перспективе, отменят ли они рейсы или наоборот добавят — это мы за них решить не можем, и нам такую информацию заранее не дают», — рассказал Арзуманов.
Он добавил, что цена на перелет может вырасти, и в таком случае туристы будут исходить из общей стоимости поездки.
«Турист, который выезжает за границу — в особенности, голосует рублем. Если он не захочет ехать в Турцию, то может просто перейти на другое направление. Предпочтет полететь в тот же Египет, который является его конкурентом, или переориентируется на Юго-Восточную Азию — на Хайнань, Нячанг, Фукуок и так далее. Мы это уже наблюдали на примере Мальдив, когда мальдивские дорогие отели стали сопоставимы по цене с турецкими отелями, и турист тогда начал выбирать. Так было с Ближним Востоком. Как только пришли рекомендации от Минэка, что туроператорам нельзя продавать туристический продукт в страны Ближнего Востока, сразу же турист переориентировался на Юго-Восточную Азию. Тот же Аэрофлот до июня свои самолеты переставил на Вьетнам, Китай, Таиланд. И неплохо отлетал, никаких у него свободных кресел не было. Если туриста не будет устраивать цена, он просто выберет другой продукт. Свобода выбора у нас имеется», — рассказал эксперт.
При этом Арзуманов добавил, что Турция заинтересована в приезде туристов и является достаточно гибкой страной, поэтому и сохраняет лидерство по объемам рынка.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказывал НСН, что россиян не заинтересует горнолыжный отдых в Турции, так как, несмотря на хороший сервис, там недостаточно подходящие условия для такого типа туризма.
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