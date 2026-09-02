Российские авиакомпании не смогут в полном объеме заместить турецких авиаперевозчиков, если те уйдут с рынка, однако туристы в случае неудобств или повышения стоимости просто переориентируются на другие направления, объяснил НСН коммерческий директор TEZ TOUR Россия, член Российского союза туриндустрии (РСТ) Воскан Арзуманов.

Турецкая авиакомпания Pegasus 2 сентября отменила 12 рейсов во Внуково и обратно на фоне заявлений Владимира Зеленского о «закрытии неба» над Россией при помощи беспилотников, пишет «Абзац». По данным пресс-службы аэропорта, перевозчик предложил пассажирам отмененных рейсов переоформить билеты на другие даты или вернуть деньги. При этом другие авиакомпании продолжают выполнять рейсы между Турцией и Москвой. Причем россияне покупают билеты на рейсы не только российских перевозчиков, но и Turkish Airlines.