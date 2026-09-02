Режиссер Богомолов объяснил, почему не боится сплетен

На пресс-конференции по случаю открытия 103-го сезона Московского академического театра сатиры он отметил, что это связано с его фанатичной и круглосуточной работой.



«По-настоящему злобствуют на тех, кто круто работает, а те, кто круто работает, не замечают сплетен и злобы», - подчеркнул театральный деятель.

Ранее Богомолов заявил, что в театре не может быть демократии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».