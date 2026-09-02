В США заявили об «энергетическом шоке» из-за ударов Украины по России

Мир переживает из-за конфликта на Украине «энергетический шок». Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал глава Минфина США Скотт Бессент.

Бессент: После конфликта на Украине Россия захочет вернуться к доллару

По его словам, это связано с решением Киева атаковать российские энергетические объекты и нефтеперерабатывающие заводы.

«Это создает давление на цены на топливо во всем мире», - отметил американский министр.

Ранее Бессент в ходе встречи с главой российского Минфина Антоном Силуановым заявил, что экономические послабления для Москвы, а также договоренности по другим направлениям, невозможны до урегулирования конфликта на Украине, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: AP / ТАСС
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