В США заявили об «энергетическом шоке» из-за ударов Украины по России
Мир переживает из-за конфликта на Украине «энергетический шок». Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал глава Минфина США Скотт Бессент.
По его словам, это связано с решением Киева атаковать российские энергетические объекты и нефтеперерабатывающие заводы.
«Это создает давление на цены на топливо во всем мире», - отметил американский министр.
Ранее Бессент в ходе встречи с главой российского Минфина Антоном Силуановым заявил, что экономические послабления для Москвы, а также договоренности по другим направлениям, невозможны до урегулирования конфликта на Украине, сообщает Ura.ru.
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