Временного поверенного в делах Германии в Москве вызвали в МИД РФ

Временный поверенный в делах ФРГ в Москве Бернд Финке был вызван в МИД России. Об этом сообщает RT.

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Как указали во внешнеполитическом ведомстве, дипломата вызвали «на фоне антироссийских действий и заявлений властей Германии».

Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия официально возлагает ответственность за инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле на Россию. В этой связи было принято решение закрыть генконсульство РФ в Бонне и Русский дом в Берлине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Москва даст ответ на действия германских властей, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
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