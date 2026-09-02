Временного поверенного в делах Германии в Москве вызвали в МИД РФ

Как указали во внешнеполитическом ведомстве, дипломата вызвали «на фоне антироссийских действий и заявлений властей Германии».

Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия официально возлагает ответственность за инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле на Россию. В этой связи было принято решение закрыть генконсульство РФ в Бонне и Русский дом в Берлине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Москва даст ответ на действия германских властей, сообщает Ura.ru.

