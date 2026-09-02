Также Горбачев вспомнил и приобретение в феврале 2026 года дочерней структурой аэропорта «Шереметьево» другого аэропорта — «Домодедово». Позже часть доли «Домодедово» также выкупил и «Внуково». По его мнению, ничего хорошего в этой ситуации как с «Домодедово», так и с «Шереметьево» не будет.

«Там вообще очень хитрая вещь: какие-то компании, которые зарегистрированы не то у нас, не то за рубежом, будут владеть стратегическим объектом государства — «Шереметьево». Ну и как, в случае чего, государство собирается помогать своим объектам? На каком основании будут помогать частникам? Я думаю, что ничего хорошего с тем же «Домодедово», например, не произойдет. Вряд ли «Шереметьево» и «Внуково» будут обласкивать его. Они смотрят, как бы оттуда вытащить авиакомпании и перетащить их к себе. А «Домодедово» в конце концов останется каким-нибудь грузовым хабом», — подытожил он.

В свою очередь исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев согласился с коллегой, что «Шереметьево», очевидно, перейдет уже владеющим им сейчас инвесторам.

«Вполне логично, что основным претендентом ранее рассматривался и, скорее всего, станет нынешний частный инвестор. Поэтому, думаю, что каких‑то изменений с этой точки зрения в оставшееся время до проведения конкурса не произойдёт, и существующие частные инвесторы смогут консолидировать в своих руках полный пакет с учётом того, что предложит государство», — отметил он в разговоре с НСН.

Также Пантелеев предположил, какие задачи сейчас будут стоять перед владельцем аэропорта в первую очередь.

«Пожалуй, ключевые вопросы здесь связаны с тем, чтобы обеспечить стабильную работу очень важного для гражданской авиации объекта, исключить ухудшение финансовых показателей, операционных показателей и, естественно, предотвратить сценарий, при котором контроль за этим объектом уйдет из России», — подытожил он.

Напомним, что пакет акций в размере 66,06% аэропорта «Шереметьево» контролирует ООО «Шереметьево Холдинг». Его единственным владельцем является МКООО «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» — резидент специального административного района на территории острова Октябрьский в Калининградской области. Учредители МКООО не раскрываются. Ранее компания была зарегистрирована на Кипре с названием TPS Avia Holding, в которой 65,22% было у траста в интересах семей Александра Скоробогатько и Александра Пономаренко, а 34,78% — у Аркадия Ротенберга, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

