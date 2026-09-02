«Главное - не упустить контроль»: Кто выкупит «Шереметьево» у государства
Виктор Горбачев и Олег Пантелеев уверены, что управление аэропортом останется в руках прежних акционеров, однако Горбачев заметил, что логика государства в продаже акций «Шереметьево» совсем непонятна.
Вероятно, оставшиеся 30% акций «Шереметьево» выкупят его нынешние акционеры, однако непонятно, как государство, в случае чего, собирается помогать авиагавани, практически выходя из управления ею. Об этом НСН рассказал член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.
Продажа госпакета аэропорта «Шереметьево» может состояться ближе к концу текущего года, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2026). Его слова приводит «Интерфакс». Сейчас ожидается отчетность за первое полугодие, далее будет произведена оценка и авиагавань выставят на торги. В начале августа президент РФ Владимир Путин подписал указ об исключении «Шереметьево» из списка стратегических предприятий, что позволяет приватизировать госпакет (30,43%) компании с сохранением «золотой акции». Горбачев раскрыл, что не понимает здесь действий государства.
«Я думаю, что те инвесторы, которые на сегодняшний день владеют «Шереметьево», его, наверное, и выкупят. Ведь было же принято решение президента о «золотой акции». Я вот этого не могу понять. То государство говорит: «Мы за собой оставили управленческие дела», то теперь они собрались все это дело продавать. Вообще то, что сейчас государство уйдет из владения аэропортом — это очень плохо. Потому что важнейшие налогоплательщики сегодня — это наши крупные аэропорты. Потом они являются стратегическими. Во всем мире нет такого, как у нас творится с приватизацией», — заявил он.
Также Горбачев вспомнил и приобретение в феврале 2026 года дочерней структурой аэропорта «Шереметьево» другого аэропорта — «Домодедово». Позже часть доли «Домодедово» также выкупил и «Внуково». По его мнению, ничего хорошего в этой ситуации как с «Домодедово», так и с «Шереметьево» не будет.
«Там вообще очень хитрая вещь: какие-то компании, которые зарегистрированы не то у нас, не то за рубежом, будут владеть стратегическим объектом государства — «Шереметьево». Ну и как, в случае чего, государство собирается помогать своим объектам? На каком основании будут помогать частникам? Я думаю, что ничего хорошего с тем же «Домодедово», например, не произойдет. Вряд ли «Шереметьево» и «Внуково» будут обласкивать его. Они смотрят, как бы оттуда вытащить авиакомпании и перетащить их к себе. А «Домодедово» в конце концов останется каким-нибудь грузовым хабом», — подытожил он.
В свою очередь исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев согласился с коллегой, что «Шереметьево», очевидно, перейдет уже владеющим им сейчас инвесторам.
«Вполне логично, что основным претендентом ранее рассматривался и, скорее всего, станет нынешний частный инвестор. Поэтому, думаю, что каких‑то изменений с этой точки зрения в оставшееся время до проведения конкурса не произойдёт, и существующие частные инвесторы смогут консолидировать в своих руках полный пакет с учётом того, что предложит государство», — отметил он в разговоре с НСН.
Также Пантелеев предположил, какие задачи сейчас будут стоять перед владельцем аэропорта в первую очередь.
«Пожалуй, ключевые вопросы здесь связаны с тем, чтобы обеспечить стабильную работу очень важного для гражданской авиации объекта, исключить ухудшение финансовых показателей, операционных показателей и, естественно, предотвратить сценарий, при котором контроль за этим объектом уйдет из России», — подытожил он.
Напомним, что пакет акций в размере 66,06% аэропорта «Шереметьево» контролирует ООО «Шереметьево Холдинг». Его единственным владельцем является МКООО «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» — резидент специального административного района на территории острова Октябрьский в Калининградской области. Учредители МКООО не раскрываются. Ранее компания была зарегистрирована на Кипре с названием TPS Avia Holding, в которой 65,22% было у траста в интересах семей Александра Скоробогатько и Александра Пономаренко, а 34,78% — у Аркадия Ротенберга, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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