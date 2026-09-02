На журналистку Котрикадзе завели дело о неисполнении закона об иноагентах
Новое уголовное дело возбудили в отношении журналистки Екатерины Котрикадзе (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает RT.
В Следственном комитете уточнили, что речь идёт о статье о неисполнении обязанностей иноагента.
«Котрикадзе неоднократно уклонилась от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах... В ближайшее время ей заочно будет предъявлено обвинение», - рассказали в ведомстве.
Ранее Котрикадзе заочно получила восемь лет колонии по делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Режиссер Богомолов объяснил, почему не боится сплетен
- В США заявили об «энергетическом шоке» из-за ударов Украины по России
- «Главное - не упустить контроль»: Кто выкупит «Шереметьево» у государства
- Мощи Дмитрия Донского с 7 сентября будут находиться в храме Христа Спасителя
- Временного поверенного в делах Германии в Москве вызвали в МИД РФ
- На журналистку Котрикадзе завели дело о неисполнении закона об иноагентах
- Никто не испугался: Названа причина массовой отмены рейсов Pegasus
- «Сменят направление»: К чему приведут отмены рейсов турецких авиакомпаний из-за угроз Зеленского
- Радио JAZZ представило сентябрьскую программу проекта «Джаз на Яхте»
- Юлле Мадизе была избрана президентом Эстонии