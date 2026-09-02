На журналистку Котрикадзе завели дело о неисполнении закона об иноагентах

В Следственном комитете уточнили, что речь идёт о статье о неисполнении обязанностей иноагента.

«Котрикадзе неоднократно уклонилась от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах... В ближайшее время ей заочно будет предъявлено обвинение», - рассказали в ведомстве.

Ранее Котрикадзе заочно получила восемь лет колонии по делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

