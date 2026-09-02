На журналистку Котрикадзе завели дело о неисполнении закона об иноагентах

Новое уголовное дело возбудили в отношении журналистки Екатерины Котрикадзе (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает RT.

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В Следственном комитете уточнили, что речь идёт о статье о неисполнении обязанностей иноагента.

«Котрикадзе неоднократно уклонилась от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах... В ближайшее время ей заочно будет предъявлено обвинение», - рассказали в ведомстве.

Ранее Котрикадзе заочно получила восемь лет колонии по делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
ТЕГИ:ИноагентыЖурналистыУголовное ДелоСледственный Комитет Рф

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