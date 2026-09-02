Эрдоган призвал создать механизм для безопасного судоходства в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости создать механизм для безопасного судоходства в Чёрном море. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, Анкаре важна безопасность не только турецких или эксплуатируемых турецкими компаниями судов, но и всего гражданского морского судоходства.

«Противостояние сторон не должно доходить до такой степени, чтобы ставить под угрозу безопасность гражданского населения и коммерческой деятельности», - сказал политик.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара передала России и Украине предложение объявить мораторий на военные действия в Чёрном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Черное МореРеджеп Тайип ЭрдоганТурция

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