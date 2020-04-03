Чего они истерят? Шеф-повар Ивлев о влиянии коронавируса на общепит

«Во-первых, ресторанного бизнеса уже пока нет. Когда ввели карантин, его, соответственно, закрыли. Во-вторых, карантин у нас не каждый день и не каждый год, это форс-мажорное обстоятельство. Я 1974 года рождения и уже чего только ни пережил – от смены денег до много чего, но такой истерики не было. Вообще, не понимаю людей - чего они истерят?! Да - сложно, да - нет работы с точки зрения карантина, но ее же не просто нет, а ее нет на время. Это не одни мы, это вся планета заражена. Поэтому, я считаю, все будет нормально, ресторанный бизнес не умрет, все восстановится и будем работать», - сказал Ивлев.

При всем при этом, глава государства подчеркнул, что все работодатели должны отпустить своих сотрудников в вынужденный отпуск с сохранением заработной платы.

Ранее ресторатор Аркадий Новиков в эфире НСН отметил, что предприниматели в сфере ресторанного бизнеса сегодня сосредоточены не на убытках, а на том, как обеспечить зарплату сотрудникам.

