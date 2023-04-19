Минтранс: рост цен на авиабилеты в России не превысит уровня инфляции

Рост цен на авиабилеты в России не превысит уровня инфляции. Об этом заявил замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик, сообщает ТАСС.

По его словам, Минэкономразвития прогнозирует в этом году инфляцию в районе 5,3%.

Чалик также напомнил, что в прошлом году авиабилеты не подорожали.