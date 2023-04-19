Минтранс: рост цен на авиабилеты в России не превысит уровня инфляции

Рост цен на авиабилеты в России не превысит уровня инфляции. Об этом заявил замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик, сообщает ТАСС.

По его словам, Минэкономразвития прогнозирует в этом году инфляцию в районе 5,3%.

Чалик также напомнил, что в прошлом году авиабилеты не подорожали.

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«Относительно 2019 года - они снизились. Это при том, что операционные издержки авиакомпаний, в том числе на топливо, выросли», - отметил замминистра.

Еще накануне он заявил, что авиаперелеты по России могут подорожать на 15-30%.

Ранее Росавиация назвала недопустимым необоснованный рост цен на авиабилеты и рекомендовала авиакомпаниям России провести анализ тарифообразования на каждом маршруте, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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