Минтранс: рост цен на авиабилеты в России не превысит уровня инфляции
Рост цен на авиабилеты в России не превысит уровня инфляции. Об этом заявил замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик, сообщает ТАСС.
По его словам, Минэкономразвития прогнозирует в этом году инфляцию в районе 5,3%.
Чалик также напомнил, что в прошлом году авиабилеты не подорожали.
«Относительно 2019 года - они снизились. Это при том, что операционные издержки авиакомпаний, в том числе на топливо, выросли», - отметил замминистра.
Еще накануне он заявил, что авиаперелеты по России могут подорожать на 15-30%.
Ранее Росавиация назвала недопустимым необоснованный рост цен на авиабилеты и рекомендовала авиакомпаниям России провести анализ тарифообразования на каждом маршруте, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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