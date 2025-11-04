Бывшая вокалистка Grateful Dead Донна Джин Годчо-Маккей умерла в США
Американская певица Донна Джин Годчо-Маккей, известная как бывшая вокалистка легендарной рок-группы Grateful Dead, скончалась на 79-м году жизни. Об этом сообщает Variety. По данным издания, артистка умерла 2 ноября в хосписе Нэшвилла после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Годчо-Маккей присоединилась к Grateful Dead в 1971 году вскоре после того, как вышла замуж за пианиста коллектива Кита Годшо. За восемь лет участия в группе она записала вокальные партии для нескольких знаковых альбомов, включая Wake of the Flood и What a Long Strange Trip It’s Been.
В 1979 году супруги покинули коллектив и создали собственный музыкальный проект под названием Ghosts. Однако уже через год Кит Годшо погиб в автокатастрофе.
Позднее певица вышла замуж за басиста Дэвида Маккея и продолжила музыкальную карьеру. В 2000-х она основала группы Donna Jean Band и Donna Jean and the Tricksters, с которыми активно выступала и записывала новые композиции, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вучич отказался вводить санкции против России ради членства в ЕС
- Бывшая вокалистка Grateful Dead Донна Джин Годчо-Маккей умерла в США
- Умер актер и телеведущий Юрий Николаев
- Собянин и Путин посетили выставку «Великая Победа. Россия — моя история»
- США готовятся развернуть системы для глушения китайских и российских спутников
- Минобороны сообщило о перехвате 38 украинских дронов за три часа
- Зеленский сообщил о поставке двух систем Patriot из Германии
- Посольство РФ на Филиппинах предупредило россиян об опасности тайфуна «Калмаэги»
- ЕК усомнилась в готовности Украины бороться с коррупцией
- Песков сообщил, что Россия не передает США карты линии боевого соприкосновения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru