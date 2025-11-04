Бывшая вокалистка Grateful Dead Донна Джин Годчо-Маккей умерла в США

Американская певица Донна Джин Годчо-Маккей, известная как бывшая вокалистка легендарной рок-группы Grateful Dead, скончалась на 79-м году жизни. Об этом сообщает Variety. По данным издания, артистка умерла 2 ноября в хосписе Нэшвилла после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Годчо-Маккей присоединилась к Grateful Dead в 1971 году вскоре после того, как вышла замуж за пианиста коллектива Кита Годшо. За восемь лет участия в группе она записала вокальные партии для нескольких знаковых альбомов, включая Wake of the Flood и What a Long Strange Trip It’s Been.

В 1979 году супруги покинули коллектив и создали собственный музыкальный проект под названием Ghosts. Однако уже через год Кит Годшо погиб в автокатастрофе.

Позднее певица вышла замуж за басиста Дэвида Маккея и продолжила музыкальную карьеру. В 2000-х она основала группы Donna Jean Band и Donna Jean and the Tricksters, с которыми активно выступала и записывала новые композиции, передает «Радиоточка НСН».

