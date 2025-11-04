Сийярто заявил, что Венгрия заблокирует вступление Украины в ЕС
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что нынешнее венгерское правительство не допустит вступления Украины в Европейский союз. Его комментарий последовал после публикации доклада Еврокомиссии о расширении ЕС, где сообщалось о намерении Брюсселя начать переговоры с Киевом о членстве до конца 2025 года.
По словам Сийярто, венгерский народ ясно выразил свое отношение к вопросу евроинтеграции Украины и не поддерживает ее возможное вступление в объединение. Министр подчеркнул, что позиция граждан отражает общий политический курс страны.
Он напомнил, что решение о расширении Евросоюза требует единогласного одобрения всех государств-членов. В этой связи, отметил глава МИД, позиция Будапешта фактически исключает возможность членства Украины в ЕС в нынешних условиях.
Сийярто подчеркнул, что венгерская сторона последовательно отстаивает свои интересы и намерена придерживаться той линии, которую поддерживает большинство населения страны, передает «Радиоточка НСН».
