Вучич: Сербия старается не допустить попадания своих боеприпасов на Украину

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны принимают меры для предотвращения поставок сербских боеприпасов на территорию Украины, однако полностью исключить такие случаи не удается. Об этом он сообщил на саммите о расширении Европейского союза в Брюсселе.

По словам Вучича, сербский военно-промышленный комплекс обеспечивает работой около 30 тысяч человек и зависит от экспорта продукции. Он отметил, что Белград приостанавливал поставки боеприпасов в июне, поскольку не хотел «вооружать ни одну из сторон конфликта», однако полностью отказаться от торговли страна не может.

Вучич отказался вводить санкции против России ради членства в ЕС

Президент пояснил, что иногда произведенные в Сербии снаряды все же оказываются на украинской стороне, несмотря на усилия правительства. Он подчеркнул, что власти стремятся минимизировать подобные случаи, но вынуждены продолжать экспорт ради поддержки оборонной промышленности и выплаты зарплат рабочим.

Вучич добавил, что сербский ВПК производит ежегодно до 160 тысяч боеприпасов различных типов и калибров — от мин и артиллерийских снарядов до ракет для реактивных систем залпового огня, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ОружиеУкраинаСербия

