Росавиация назвала недопустимым необоснованный рост цен на авиабилеты

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям России провести анализ тарифообразования на каждом маршруте. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Росавиация договорилась об обслуживании летних рейсов в аэропортах Турции

Отмечается, что необоснованный рост цен на билеты недопустим. Указывается, что любое увеличение стоимости билетов должно быть обоснованно.

Ранее исполнительный директор Альянса турагентств Наталия Осипова в интервью НСН сообщила, что в ближайшее время цены повысятся не только на авиабилеты, но и на железнодорожные перевозки. По ее словам, это приведет к тому, что россияне будут отдыхать в черте своих регионов, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
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