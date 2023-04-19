Росавиация назвала недопустимым необоснованный рост цен на авиабилеты

Отмечается, что необоснованный рост цен на билеты недопустим. Указывается, что любое увеличение стоимости билетов должно быть обоснованно.

Ранее исполнительный директор Альянса турагентств Наталия Осипова в интервью НСН сообщила, что в ближайшее время цены повысятся не только на авиабилеты, но и на железнодорожные перевозки. По ее словам, это приведет к тому, что россияне будут отдыхать в черте своих регионов, сообщает «Радиоточка НСН».

