Росавиация назвала недопустимым необоснованный рост цен на авиабилеты
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям России провести анализ тарифообразования на каждом маршруте. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что необоснованный рост цен на билеты недопустим. Указывается, что любое увеличение стоимости билетов должно быть обоснованно.
Ранее исполнительный директор Альянса турагентств Наталия Осипова в интервью НСН сообщила, что в ближайшее время цены повысятся не только на авиабилеты, но и на железнодорожные перевозки. По ее словам, это приведет к тому, что россияне будут отдыхать в черте своих регионов, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru