Собянин и Путин посетили выставку «Великая Победа. Россия — моя история»

В Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве открылась историко-документальная выставка «Великая Победа. Россия — Моя история». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, экспозиция создана при поддержке правительства Москвы и охватывает период от нападения нацистской Германии на СССР до подписания акта о капитуляции Японии, завершившего Вторую мировую войну. На выставке представлено более 700 экспонатов — архивных документов, музейных артефактов и предметов из частных коллекций России и Белоруссии.

Среди главных экспонатов — оригинал Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом, рукописный текст радиообращения Вячеслава Молотова 22 июня 1941 года и послание митрополита Сергия с благословением защитников Родины. Также выставлены личные вещи героев войны, включая записную книжку Зои Космодемьянской, наградной лист Алексея Маресьева и шинель Людмилы Павличенко. Завершающая часть экспозиции посвящена Нюрнбергскому и Токийскому процессам над военными преступниками.

Как отметил Собянин, выставку, организованную в рамках XXI Церковно-общественного форума «Православная Русь — к Дню народного единства», посетили президент Владимир Путин и патриарх Кирилл. Экспозиция будет открыта для всех желающих до 8 декабря, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина
