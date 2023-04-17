Минтранс предрек подорожание авиаперелетов по России до 30%

По его словам, причина подорожания заключается в отсутствии субсидирования летних авиаперевозок в текущем году. Чалик отметил, что в 2022 году субсидии авиаперевозок в летний период составили 100 миллиардов рублей.

Накануне исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии, гендиректор национального туроператора «АЛЕАН» Илья Уманский в пресс-центре НСН рассказал, что цены в текущем году выросли как на авиаперевозку, так и на размещение в отелях и гостиницах внутри России.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что между Россией и Марокко возобновится прямое авиасообщение.

