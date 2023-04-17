Минтранс предрек подорожание авиаперелетов по России до 30%
Авиаперелеты по России могут подорожать на 15-30%, заявил замглавы российского Минтранса Игорь Чалик.
По его словам, причина подорожания заключается в отсутствии субсидирования летних авиаперевозок в текущем году. Чалик отметил, что в 2022 году субсидии авиаперевозок в летний период составили 100 миллиардов рублей.
Накануне исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии, гендиректор национального туроператора «АЛЕАН» Илья Уманский в пресс-центре НСН рассказал, что цены в текущем году выросли как на авиаперевозку, так и на размещение в отелях и гостиницах внутри России.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что между Россией и Марокко возобновится прямое авиасообщение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru