В Кремле заявили о понимании давления на Сербию

Россия осознает, что на Сербию оказывается беспрецедентное давление со стороны внешних партнеров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление сербского лидера Александра Вучича о возможной продаже боеприпасов Европейскому союзу.

Песков отметил, что Москва понимает сложность ситуации, в которой находится Белград. По его словам, история с поставками вооружений для ЕС «совсем непростая», и сербская сторона переживает серьезные трудности.

Вучич отказался вводить санкции против России ради членства в ЕС

Сербия традиционно сохраняет нейтралитет в отношении конфликта на Украине и отказывается вводить санкции против России, несмотря на давление со стороны Европейского союза и США.

В то же время Сербия остается одним из ключевых производителей боеприпасов в Европе. В последние месяцы западные страны усилили попытки наладить поставки сербских вооружений и боеприпасов для поддержки Украины, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СербияРоссияДмитрий Песков

