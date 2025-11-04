В Кремле заявили о понимании давления на Сербию
Россия осознает, что на Сербию оказывается беспрецедентное давление со стороны внешних партнеров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление сербского лидера Александра Вучича о возможной продаже боеприпасов Европейскому союзу.
Песков отметил, что Москва понимает сложность ситуации, в которой находится Белград. По его словам, история с поставками вооружений для ЕС «совсем непростая», и сербская сторона переживает серьезные трудности.
Сербия традиционно сохраняет нейтралитет в отношении конфликта на Украине и отказывается вводить санкции против России, несмотря на давление со стороны Европейского союза и США.
В то же время Сербия остается одним из ключевых производителей боеприпасов в Европе. В последние месяцы западные страны усилили попытки наладить поставки сербских вооружений и боеприпасов для поддержки Украины, передает «Радиоточка НСН».
