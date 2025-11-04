США готовятся развернуть системы для глушения китайских и российских спутников
Американские военные планируют в ближайшее время приступить к развертыванию двух новых систем, предназначенных для временного глушения разведывательных спутников Китая и России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Космических сил США.
Новые комплексы, получившие названия Meadowlands и Remote Sensing Terminals (RMT), дополнят действующую систему Counter Communications System, принятую на вооружение в 2020 году. Их планируется разместить в разных регионах мира для противодействия растущим возможностям Китая в космосе. По данным Космических сил, на орбите у Пекина находятся более 1 189 спутников, из которых свыше 510 используются для разведки и наблюдения, что позволяет отслеживать передвижения американских авианосцев и военных подразделений.
Система Meadowlands, разработанная компанией L3Harris, внедряется с задержкой, но должна вступить в строй в текущем финансовом году. Вторая система (RMT) уже размещена за рубежом в нераскрытых локациях и проходит этап ограниченного раннего использования, позволяющего применять ее во время испытаний. В Пентагоне подчеркивают, что эти технологии имеют «исключительно оборонительный характер», однако эксперты считают, что они фактически расширяют перечень признанных наступательных контркосмических средств США.
Ранее Москва выразила обеспокоенность подобными инициативами. Заместитель руководителя российской делегации при ООН Константин Воронцов заявил, что Россия готова обсудить с Вашингтоном проект юридически обязывающего соглашения о предотвращении гонки вооружений в космосе, однако, по его словам, именно американская сторона блокирует переговорный процесс, передает «Радиоточка НСН».
