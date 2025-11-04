ЕК пригрозила Грузии приостановкой безвиза из-за отклонения от курса на ЕС

Европейская комиссия планирует в ноябре запустить новый визовый механизм, с помощью которого намерена оказать давление на Грузию и вернуть ее к курсу на европейскую интеграцию. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, представляя в Брюсселе ежегодный доклад о перспективах расширения Евросоюза.

Кос пояснила, что новый механизм приостановки виз позволит Евросоюзу предпринимать дальнейшие шаги против стран, нарушающих международное право или отступающих от демократических принципов. Ранее Европарламент одобрил обновленные правила, позволяющие временно отменять безвизовый режим для граждан третьих государств в случае серьезных нарушений Устава ООН, прав человека или решений Международного суда.

Еврокомиссия заявила, что процесс приема Грузии в ЕС фактически остановлен

В докладе Еврокомиссии Грузия названа «номинальным кандидатом» на вступление в ЕС из-за отклонения от демократических стандартов. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что у страны «нет реального пути в Евросоюз», если политическая ситуация не изменится кардинально.

Отношения между Тбилиси и Брюсселем обострились весной 2024 года после принятия в Грузии закона об иноагентах. В ответ Евросоюз заморозил часть финансовой помощи республике, включая €30 миллионов, выделенных из Европейского фонда мира на нужды грузинского минобороны, передает «Радиоточка НСН».

